La UFP denuncia el colapso de la Policía Nacional en Ceuta tras el ingreso en UCI de una agente

La situación que atraviesan los agentes de la Policía Nacional destinados en Ceuta ha vuelto a situarse en el centro del debate, después de que la Unión Federal de Policía (UFP) haya reclamado al Gobierno central una intervención urgente, ante lo que califica como un "colapso absoluto" de los servicios policiales.

La denuncia llega después de que una agente de la escala básica, de entre 45 y 50 años, y destinada en labores relacionadas con la tramitación de asilo en la Oficina de Extranjería, haya sufrido un infarto y permanezca ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Desde la organización sindical señalan que la presión y el estrés derivados de las condiciones laborales, podrían haber influido en el episodio, aunque esta relación deberá ser determinada médicamente.

El secretario general de la UFP y inspector jefe de la Policía Nacional, Serafín Giraldo, ha alertado de la situación que, según explica a Antena 3 Noticias, están soportando los policías destinados en Extranjería.

"Pudiendo ser ocasionado por el estrés"

"Una Policía Nacional destinada en Ceuta, en Extranjería, ha sido ingresada en la UCI, pudiendo ser ocasionado por el estrés", ha apuntado. Giraldo asegura que los agentes encargados de tramitar las solicitudes de protección internacional están soportando jornadas especialmente prolongadas, con turnos que pueden comenzar a primera hora de la mañana, y prolongarse hasta las últimas horas de la tarde.

"Estaba destinada en la tramitación de asilo, en la oficina de Extranjería. Allí sufren jornadas intensivas, de 8:00 a 23:0 horas", sostiene el responsable sindical, que denuncia además que algunos funcionarios llegan a doblar turnos y superar las 15 horas de trabajo.

La UFP pide refuerzos inmediatos

Para el sindicato, la situación requiere una respuesta inmediata por parte del Ministerio del Interior. La organización considera insuficientes los efectivos disponibles actualmente para afrontar el volumen de trabajo, y reclama tanto más personal, como mayores medios materiales.

"Se necesitan con urgencia refuerzos. Hay un colapso absoluto, hay escasos medios en Extranjería de Ceuta, tanto humanos como materiales", afirma Giraldo.

El secretario general de la UFP también señala que las solicitudes de asilo y los procedimientos de devolución se han incrementado de manera extraordinaria, generando una importante carga adicional de trabajo para los agentes.

La organización sindical sostiene que esta situación está obligando a los policías a trabajar bajo una presión constante, y con escaso margen para recuperar fuerzas. Según la UFP, existen jornadas en las que los agentes disponen de un tiempo muy limitado para comer y descansar, una circunstancia que, a su juicio, agrava el desgaste físico y psicológico del personal.