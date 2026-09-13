Desaparece un barco con más de 240 personas a bordo en Indonesia: seis muertos y 112 rescatados

Al menos seis personas han muerto y más de un centenar han sido evacuadas de un barco que fue localizado este domingo después de desaparecer en medio de un temporal en el mar de Java, en Indonesia. En la embarcación, llamada 'Virgo Transport 8', viajaban más de 240 personas.

El jefe de la Oficina de Búsqueda y Rescate (SAR) de Banjarmasin, Putu Sudayana, ha explicado que cuatro embarcaciones que se encontraban en la zona han participado en las labores de rescate y evacuación, según ha informado la cadena de televisión Kompas.

Una de las embarcaciones ha trasladado a tierra a un superviviente y cinco fallecidos, mientras que otra ha evacuado un cadáver y a 15 supervivientes del 'Virgo Transport 8'. Los otros dos barcos han conseguido rescatar a otros 96 supervivientes.

La embarcación había salido el sábado desde Surabaya, en la provincia de Java Oriental, con destino a Banjarmasin, en Kalimantan del Sur. Durante la travesía se encontró con condiciones meteorológicas adversas y dejó de transmitir señales alrededor de las 2:00 horas de este domingo, hora local.

"La última posición registrada del buque fue aproximadamente a 80 millas náuticas del muelle SAR de Basirih, en Banjarmasin", ha explicado Sudayana durante una rueda de prensa recogida por el mismo medio.

Los equipos de rescate activaron el dispositivo de emergencia

La Oficina de Búsqueda y Rescate de Banjarmasin recibió el aviso de la pérdida de contacto alrededor de las 04:10 horas, después de que el gerente general de PT Virgo, Yoel Rihi, alertara a los servicios de emergencia.

Los equipos de rescate comenzaron entonces a movilizar los medios disponibles para tratar de localizar la embarcación. A las 04:30 horas, seis efectivos fueron enviados al muelle SAR de Basirih a bordo de un vehículo de rescate 'D-Max'.

Desde allí se puso en marcha la embarcación 'KN SAR Laksmana 241', que se dirigió hacia la zona estimada de la última posición conocida del 'Virgo Transport 8'.

Ante el elevado número de personas que viajaban a bordo, las autoridades reforzaron posteriormente el dispositivo de búsqueda y rescate con más medios.

El responsable de la operación ha asegurado que los equipos movilizados están trabajando para optimizar tanto el despliegue de efectivos como los recursos disponibles, con el objetivo prioritario de localizar a todos los pasajeros y tripulantes y garantizar su seguridad.