Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Madrid

Investigan como un posible asesinato machista la muerte de una mujer en San Sebastián de los Reyes

Si se confirma como crimen machista se elevaría a 37 el número de víctimas mortales por violencia de género en lo que va de 2026.

Ayuntamiento San Sebastián de los Reyes

Ayuntamiento San Sebastián de los Reyes Ayuntamiento San Sebastián de los Reyes

Publicidad

Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
Publicado:

El pasado jueves una mujer murió en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes. Ahora, loa Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha abierto una investigación para esclarecer el fallecimiento donde se está recabando todos los datos necesarios para determinar si se trata de un crimen por violencia de género.

Fuentes policiales confirmaron a la agencia EFE que la víctima falleció durante la noche del jueves en el municipio madrileño. Por el momento, las autoridades continúan investigando las circunstancias exactas del suceso y la naturaleza de la muerte, por lo que el caso aún se considera un presunto asesinato machista pendiente de confirmación oficial.

Si se confirma que este es un caso de violencia de género, la cifra de mujeres asesinadas en España durante 2026 ascendería a 37. Desde que se comenzaron a recopilar estos datos oficialmente en 2003, el número total de víctimas mortales por esta causa alcanzaría las 1.377.

Ante cualquier situación de violencia machista, el teléfono 016 ofrece atención a las víctimas las 24 horas del día en 53 idiomas. También se puede contactar mediante el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es o a través de WhatsApp en el número 600 000 016. Para menores de edad que necesiten ayuda, la Fundación ANAR pone a disposición el teléfono 900 20 20 10.

En caso de emergencia, se puede llamar al 112, a la Policía Nacional (091) o a la Guardia Civil (062). Si no es posible realizar una llamada, la aplicación ALERTCOPS permite enviar una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

Efemérides de hoy 14 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 14 de septiembre?

Efemérides de hoy 14 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 14 de septiembre?

Publicidad

Sociedad

Migrantes en Ceuta

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Policías piden suspender la instalación para acoger a 1.000 migrantes en el puerto

Los acusados por el crimen de Francisca Cadenas vuelven a Hornachos para una reconstrucción de los hechos

Los acusados por el crimen de Francisca Cadenas vuelven entre gritos a Hornachos para una reconstrucción de los hechos: "Asesinos"

Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial.

Un joven de 19 años muere apuñalado con un arma blanca en Palma de Mallorca

Emergencias 112
Accidente en Cercanías

Dos menores resultan heridos, uno en estado muy grave y otro leve, al ser golpeados por un tren de Cercanías en Madrid

Noticias de hoy, martes 30 de septiembre de 2025
Noticias hoy

Noticias de hoy, lunes 14 de septiembre de 2026

Ayuntamiento San Sebastián de los Reyes
Madrid

Investigan como un posible asesinato machista la muerte de una mujer en San Sebastián de los Reyes

Si se confirma como crimen machista se elevaría a 37 el número de víctimas mortales por violencia de género en lo que va de 2026.

Imagen de esta semana de madres de víctimas de feminicidio y desapariciones en una manifestación de protesta en la mexicana Ciudad Juárez.
Asesinato México

Asesinan a una estudiante española de intercambio en México

La joven estudiaba en la Universidad de Granada y se encontraba en México realizando un intercambio. Las primeras investigaciones apuntan a que podría ser un feminicidio.

Efemérides de hoy 14 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 14 de septiembre?

Efemérides de hoy 14 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 14 de septiembre?

El Gobierno de Ceuta pide el "desalojo urgente" de los migrantes junto a la planta desaladora

El Gobierno de Ceuta pide el "desalojo urgente" de los migrantes junto a la planta desaladora

Vox pide el jueves en el Parlamento la defensa de la "soberanía española" sobre Ceuta y Melilla

Trasladan a 864 migrantes desde Loma Colmenar hasta el campamento del barrio de Los Rosales

Publicidad