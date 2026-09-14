Investigan como un posible asesinato machista la muerte de una mujer en San Sebastián de los Reyes

El pasado jueves una mujer murió en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes. Ahora, loa Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha abierto una investigación para esclarecer el fallecimiento donde se está recabando todos los datos necesarios para determinar si se trata de un crimen por violencia de género.

Fuentes policiales confirmaron a la agencia EFE que la víctima falleció durante la noche del jueves en el municipio madrileño. Por el momento, las autoridades continúan investigando las circunstancias exactas del suceso y la naturaleza de la muerte, por lo que el caso aún se considera un presunto asesinato machista pendiente de confirmación oficial.

Si se confirma que este es un caso de violencia de género, la cifra de mujeres asesinadas en España durante 2026 ascendería a 37. Desde que se comenzaron a recopilar estos datos oficialmente en 2003, el número total de víctimas mortales por esta causa alcanzaría las 1.377.

Ante cualquier situación de violencia machista, el teléfono 016 ofrece atención a las víctimas las 24 horas del día en 53 idiomas. También se puede contactar mediante el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es o a través de WhatsApp en el número 600 000 016. Para menores de edad que necesiten ayuda, la Fundación ANAR pone a disposición el teléfono 900 20 20 10.

En caso de emergencia, se puede llamar al 112, a la Policía Nacional (091) o a la Guardia Civil (062). Si no es posible realizar una llamada, la aplicación ALERTCOPS permite enviar una señal de alerta a la Policía con geolocalización.