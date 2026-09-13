Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Trasladan a 864 migrantes desde Loma Colmenar hasta el campamento del barrios de Los Rosales

44 días después de la entrada masiva de migrantes en Ceuta, la tensión continúa en la ciudad autónoma. Durante este fin de semana se han registrado varios incidentes en los que dos agentes de la Guardia Civil han sido agredidos y un militar ha resultado herido, después de caer entre unas rocas durante la identificación de un grupo de migrantes.

El primero de los sucesos tuvo lugar el viernes al mediodía en la Explanada del Muelle de Poniente. Una patrulla de la Guardia Civil acudió en apoyo de una patrulla militar que estaba identificando a cinco varones de nacionalidad marroquí que, según las primeras informaciones, manifestaban su intención de regresar a Marruecos.

Durante la intervención, uno de los hombres arremetió contra uno de los agentes y le propinó un fuerte empujón en el pecho. Cuando el guardia civil trató de controlarlo, el individuo opuso una resistencia violenta y se produjo un forcejeo. Un segundo agente intervino para auxiliar a su compañero y los tres terminaron cayendo al suelo.

Según informó la Guardia Civil, los agentes consiguieron reducir al agresor utilizando la mínima fuerza imprescindible. El hombre fue condenado este sábado a dos años de prisión y a la expulsión del territorio nacional, una medida que aceptó el propio condenado.

Horas después, durante la madrugada del sábado, se produjo un segundo incidente. Alrededor de las cuatro de la mañana, una patrulla militar procedió a identificar a un grupo de personas migrantes que se encontraba, según las informaciones difundidas, en estado de embriaguez y que ofreció resistencia a los militares.

Uno de los integrantes del grupo trató de huir y empujó a uno de los miembros de la patrulla. El militar cayó entre las rocas en la zona de Juan XXIII y sufrió una fractura de peroné y lesiones en el hombro.

13.000 migrantes en Ceuta

La situación migratoria mantiene una fuerte presión sobre los recursos de la ciudad. El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha cifrado en unas 13.000 las personas migrantes que permanecen actualmente en situación irregular o alojadas en recursos de acogida, una cifra que supondría aproximadamente el 15 % de la población de la ciudad autónoma.

Entre ellas habría alrededor de 2.100 menores, según las cifras trasladadas por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. De ese grupo, unas 700 serían niñas, muchas de ellas, según señaló la ministra, "de muy corta edad". Rego ha reclamado responsabilidad política ante la situación.

Mientras los recursos disponibles continúan sometidos a presión, el Gobierno central prepara la apertura de nuevos espacios de acogida. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que esta semana "se abrirán nuevos centros de acogida" para hacer frente a la situación.

"Ceuta será el epitafio de Sánchez"

La situación en la ciudad autónoma también ha entrado de lleno en el debate político nacional. En una entrevista publicada este domingo por El Mundo, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sostiene que "Ceuta será el epitafio de Sánchez" y acusa al Gobierno de no estar dando una respuesta suficiente ante lo que considera una presión continuada por parte de Marruecos.