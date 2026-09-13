CRISIS MIGRATORIA
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Trasladan a 864 migrantes desde Loma Colmenar hasta el campamento del barrios de Los Rosales
Sigue en directo online la última hora de la crisis migratoria de Ceuta.
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44 días después de la entrada masiva de migrantes en Ceuta, la tensión continúa en la ciudad autónoma. Durante este fin de semana se han registrado varios incidentes en los que dos agentes de la Guardia Civil han sido agredidos y un militar ha resultado herido, después de caer entre unas rocas durante la identificación de un grupo de migrantes.
El primero de los sucesos tuvo lugar el viernes al mediodía en la Explanada del Muelle de Poniente. Una patrulla de la Guardia Civil acudió en apoyo de una patrulla militar que estaba identificando a cinco varones de nacionalidad marroquí que, según las primeras informaciones, manifestaban su intención de regresar a Marruecos.
Durante la intervención, uno de los hombres arremetió contra uno de los agentes y le propinó un fuerte empujón en el pecho. Cuando el guardia civil trató de controlarlo, el individuo opuso una resistencia violenta y se produjo un forcejeo. Un segundo agente intervino para auxiliar a su compañero y los tres terminaron cayendo al suelo.
Según informó la Guardia Civil, los agentes consiguieron reducir al agresor utilizando la mínima fuerza imprescindible. El hombre fue condenado este sábado a dos años de prisión y a la expulsión del territorio nacional, una medida que aceptó el propio condenado.
Horas después, durante la madrugada del sábado, se produjo un segundo incidente. Alrededor de las cuatro de la mañana, una patrulla militar procedió a identificar a un grupo de personas migrantes que se encontraba, según las informaciones difundidas, en estado de embriaguez y que ofreció resistencia a los militares.
Uno de los integrantes del grupo trató de huir y empujó a uno de los miembros de la patrulla. El militar cayó entre las rocas en la zona de Juan XXIII y sufrió una fractura de peroné y lesiones en el hombro.
13.000 migrantes en Ceuta
La situación migratoria mantiene una fuerte presión sobre los recursos de la ciudad. El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha cifrado en unas 13.000 las personas migrantes que permanecen actualmente en situación irregular o alojadas en recursos de acogida, una cifra que supondría aproximadamente el 15 % de la población de la ciudad autónoma.
Entre ellas habría alrededor de 2.100 menores, según las cifras trasladadas por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. De ese grupo, unas 700 serían niñas, muchas de ellas, según señaló la ministra, "de muy corta edad". Rego ha reclamado responsabilidad política ante la situación.
Mientras los recursos disponibles continúan sometidos a presión, el Gobierno central prepara la apertura de nuevos espacios de acogida. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que esta semana "se abrirán nuevos centros de acogida" para hacer frente a la situación.
"Ceuta será el epitafio de Sánchez"
La situación en la ciudad autónoma también ha entrado de lleno en el debate político nacional. En una entrevista publicada este domingo por El Mundo, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sostiene que "Ceuta será el epitafio de Sánchez" y acusa al Gobierno de no estar dando una respuesta suficiente ante lo que considera una presión continuada por parte de Marruecos.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Miguel Marín pide a Sánchez que convoque elecciones
El vicepresidente primero del Gobierno de Melilla y secretario general del PP regional, Miguel Marín, ha pedido a Pedro Sánchez que convoque elecciones, tras considerar que tanto él como su Ejecutivo "están ya amortizados", y que el jefe del Ejecutivo es "rehén de Marruecos" y un "lastre para España".
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Patxi López: "La situación en Ceuta está lejos de la normalidad"
Patxi López ha admitido en una entrevista en el programa La Sexta Xplica que la situación en Ceuta "está lejos de la normalidad", y ha defendido que el Ejecutivo "actuó en función de la información que tenía".
"Es evidente que cuando sucede una crisis, a la gente que la sufre en primera persona siempre le va a parecer que todo lo que se hace es insuficiente y yo le diré a esa gente que tiene razón. Seguramente hay que hacer más y seguramente se podrían haber hecho más rápido las cosas", ha afirmado el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Ángel Víctor Torres: "Esta semana se abrirán centros de acogida"
El Gobierno central prepara la apertura de nuevos espacios de acogida. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que esta semana "se abrirán nuevos centros de acogida" para hacer frente a la situación.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: 13.000 migrantes siguen en Ceuta
El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha cifrado en unas 13.000 las personas migrantes que permanecen actualmente en situación irregular o alojadas en recursos de acogida, una cifra que supondría aproximadamente el 15 % de la población de la ciudad autónoma.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Comienza el desalojo de Loma Colmenar
A las 7:00 horas han comenzado a trasladar a los migrantes que se encontraban en Loma Colmenar, hasta la Plaza de los Rosales, donde hay un total de 864 plazas.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Feijóo: "Ceuta será el epitafio de Sánchez"
La situación en la ciudad autónoma también ha entrado de lleno en el debate político nacional. En una entrevista publicada este domingo por El Mundo, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sostiene que "Ceuta será el epitafio de Sánchez" y acusa al Gobierno de no estar dando una respuesta suficiente ante lo que considera una presión continuada por parte de Marruecos.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Vivas confiesa que Moncloa le pidió que no "llamara más"
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas aseguraba que el Gobierno Central le quitó importancia a las advertencias trasladadas por Ceuta sobre la creciente presión migratoria los días previos. Además, confesaba que desde Moncloa le llegaron a pedir que dejara de llamar, porque se estaba poniendo "pesado".
Vivas situaba uno de esos avisos el 27 de julio, tres días antes de la entrada masiva. Según explicaba, durante una reunión en la Delegación del Gobierno reclamó "activar la emergencia nacional y el mando único", una petición ante la que, asegura, encontraba rechazo. "Cuando yo hablaba de emergencia nacional en esa reunión, siempre me ponían mala cara", afirmaba.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Sira Rego cifra en 2.100 los niños migrantes en Ceuta
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, cifraba este sábado en 2.100 el número de menores migrantes filiados en el sistema de acogida en Ceuta, de los cuales, "700 son niñas", y muchas de ellas "de corta edad". La ministra pedía "responsabilidad política" para trasladar a los menores a la Península.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Condenado por agredir a dos guardias civiles
Este sábado, el agresor de dos guardias civiles que resultaron heridos durante una intervención en el Muelle de Poniente de Ceuta, era condenado y expulsado de Marruecos.
Además, otro militar resultaba herido con fractura de peroné, cuando participaba en la identificación de unos migrantes que se encontraban en estado de embriaguez, en la zona de Juan XXIII.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre la crisis migratoria de Ceuta.
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