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Noticias de hoy, lunes 14 de septiembre de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, lunes 14 de septiembre de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, martes 30 de septiembre de 2025

Noticias de hoy, lunes 14 de septiembre de 2026

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Más de 800 migrantes han pasado su primera noche en las carpas de Los Rosales. Mientras, Ceuta ha vuelto a salir a la calle indignada.

Trasladan a más de 800 migrantes a un campamento en Los Rosales

Llevaban durmiendo sobre las aceras de Loma Colmenar más de 40 días y ocho semanas después de su entrada irregular han sido trasladadas al campamento de Los Rosales en la mayor operación policial registrada hasta la fecha en Ceuta.

Día clave para la Ley de Nietos

La Junta Electoral Central se reúne de urgencia. Empezará a recabar la información que le ha solicitado el Supremo sobre las inscripciones en el censo. Debe verificar la vinculación con el exilio de las personas que hayan obtenido la nacionalidad española, o la obtengan a partir de ahora, gracias a esta ley.

Trump señala al culpable del encarecimiento del diésel

Donald Trump culpa ahora de la subida del diésel a Zelenski y a la guerra de Ucrania. Nada que ver, según él con el conflicto en Oriente Medio que él provocó. Y que tiene al barril de brent en los 107 dólares.

El bloque de centroizquierda gana en Suecia por la mínima

Los socialdemócratas ganan pero la formación de gobierno está ahora mismo en el aire, pendiente del recuento del voto exterior y parte del voto por correo. La diferencia es mínima. El bloque de izquierdas gana por un solo escaño. La extrema derecha retrocede, pierde apoyos y deja de ser la segunda fuerza en el parlamento.

Asesinan a una estudiante española de intercambio en México

Imagen de esta semana de madres de víctimas de feminicidio y desapariciones en una manifestación de protesta en la mexicana Ciudad Juárez.

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Sociedad

Migrantes en Ceuta

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Policías piden suspender la instalación para acoger a 1.000 migrantes en el puerto

Los acusados por el crimen de Francisca Cadenas vuelven a Hornachos para una reconstrucción de los hechos

Los acusados por el crimen de Francisca Cadenas vuelven entre gritos a Hornachos para una reconstrucción de los hechos: "Asesinos"

Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial.

Un joven de 19 años muere apuñalado con un arma blanca en Palma de Mallorca

Emergencias 112
Accidente en Cercanías

Dos menores resultan heridos, uno en estado muy grave y otro leve, al ser golpeados por un tren de Cercanías en Madrid

Noticias de hoy, martes 30 de septiembre de 2025
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Noticias de hoy, lunes 14 de septiembre de 2026

Ayuntamiento San Sebastián de los Reyes
Madrid

Investigan como un posible asesinato machista la muerte de una mujer en San Sebastián de los Reyes

Si se confirma como crimen machista se elevaría a 37 el número de víctimas mortales por violencia de género en lo que va de 2026.

Imagen de esta semana de madres de víctimas de feminicidio y desapariciones en una manifestación de protesta en la mexicana Ciudad Juárez.
Asesinato México

Asesinan a una estudiante española de intercambio en México

La joven estudiaba en la Universidad de Granada y se encontraba en México realizando un intercambio. Las primeras investigaciones apuntan a que podría ser un feminicidio.

Efemérides de hoy 14 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 14 de septiembre?

Efemérides de hoy 14 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 14 de septiembre?

El Gobierno de Ceuta pide el "desalojo urgente" de los migrantes junto a la planta desaladora

El Gobierno de Ceuta pide el "desalojo urgente" de los migrantes junto a la planta desaladora

Vox pide el jueves en el Parlamento la defensa de la "soberanía española" sobre Ceuta y Melilla

Trasladan a 864 migrantes desde Loma Colmenar hasta el campamento del barrio de Los Rosales

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