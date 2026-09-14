Noticias de hoy, lunes 14 de septiembre de 2026

Más de 800 migrantes han pasado su primera noche en las carpas de Los Rosales. Mientras, Ceuta ha vuelto a salir a la calle indignada.

Trasladan a más de 800 migrantes a un campamento en Los Rosales

Llevaban durmiendo sobre las aceras de Loma Colmenar más de 40 días y ocho semanas después de su entrada irregular han sido trasladadas al campamento de Los Rosales en la mayor operación policial registrada hasta la fecha en Ceuta.

Día clave para la Ley de Nietos

La Junta Electoral Central se reúne de urgencia. Empezará a recabar la información que le ha solicitado el Supremo sobre las inscripciones en el censo. Debe verificar la vinculación con el exilio de las personas que hayan obtenido la nacionalidad española, o la obtengan a partir de ahora, gracias a esta ley.

Trump señala al culpable del encarecimiento del diésel

Donald Trump culpa ahora de la subida del diésel a Zelenski y a la guerra de Ucrania. Nada que ver, según él con el conflicto en Oriente Medio que él provocó. Y que tiene al barril de brent en los 107 dólares.

El bloque de centroizquierda gana en Suecia por la mínima

Los socialdemócratas ganan pero la formación de gobierno está ahora mismo en el aire, pendiente del recuento del voto exterior y parte del voto por correo. La diferencia es mínima. El bloque de izquierdas gana por un solo escaño. La extrema derecha retrocede, pierde apoyos y deja de ser la segunda fuerza en el parlamento.