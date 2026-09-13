El Estado Mayor de la Defensa reivindica el compromiso de los militares con Ceuta ante las acusaciones "sin fundamento"

El Estado Mayor de la Defensa (EMAD) ha difundido este domingo un mensaje en redes sociales para reivindicar el compromiso de las Fuerzas Armadas con Ceuta y responder a las acusaciones que, según sostiene, cuestionan la profesionalidad de los militares desplegados en la ciudad.

En una publicación poco habitual, el organismo ha defendido la labor que desempeñan los efectivos militares y ha subrayado que su actuación está guiada por la vocación de servicio y el respeto hacia todas las personas que trabajan y prestan sus servicios en Ceuta.

"El compromiso de nuestros militares con Ceuta es irrefutable, como lo es también el respeto, corrección y consideración hacia todas las personas que están trabajando y prestando sus servicios en la ciudad", ha señalado el Estado Mayor de la Defensa.

El organismo ha insistido en que la misión de los militares pasa por prestar ayuda desde una perspectiva de servicio público y ha rechazado que esta labor pueda vincularse con las acusaciones vertidas contra las Fuerzas Armadas.

"Nuestra misión es ayudar desde la vocación de servicio. Algo que no es compatible, en absoluto, con ciertas acusaciones sin fundamento que ponen en cuestión la profesionalidad de las Fuerzas Armadas", ha añadido.