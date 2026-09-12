Brutales ataques entre inmigrantes en Ceuta

La violencia va en aumento. Ese es el mantra que repiten los agentes de Polícía Nacional y Guardia Civil en Ceuta. Machetes, navajas, cuchillos caseros, palos. Solo hay que caminar a partir de las nueve de la noche en adelante por las naves del Tarajal o el barrio del Príncipe. Uno de los episodios más graves ha ocurrido esta pasada noche en la explanada de la playa del Chorrillo a escasos 10 minutos andando del centro de la ciudad. Allí se han detenido detenidas cinco personas, cuatro ceutíes y un inmigrante marroquí, por su presunta participación en el atraco a tres menores, también inmigrantes marroquíes, para robarles sus móviles.

La agresión a uno de los menores ha sido muy violenta. El machete le ha dañado el hombro y la espalda, dejándole dos heridas profundas, que fueron tratadas con celeridad en las urgencias del Hospital Universitario de Ceuta. "Esto está ocurriendo a diario", "todas las noches", dicen los agentes.

Los migrantes se enfrentan entre ellos, entre ellos y los vecinos,y también contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "Es un polvorín" advierten los expertos, "que no tardará en estallar".