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Investigan la muerte violenta de una mujer desaparecida en Soses, Lleida

El suceso ha tenido lugar en el municipio de Soses, la mujer se encontraba desaparecida horas antes.

Imagen de archivo de Mossos d'Escuadra

Imagen de archivo de Mossos d'Escuadra Europa Press

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Juan Vivancos
Actualizado:
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Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte violenta de una mujer cuyo cuerpo sin vida fue localizado la pasada noche en el municipio leridano de Soses, después de que horas antes se denunciara su desaparición.

La policía catalana ha informado este domingo de que a las 22:45 horas de anoche recibió el aviso de la desaparición de la mujer en Soses.

Fuentes próximas al caso han informado a Antena 3 Noticias de que la mujer salió de su domicilio para pasear al perro, como hacía habitualmente. Al comprobar que no regresaba con el paso de las horas, se dio aviso de su desaparición y se activó un dispositivo de búsqueda en el que participaron agentes y vecinos.

Poco después, el cuerpo sin vida de la mujer fue localizado en una zona agrícola del municipio. Los Mossos d'Esquadra han precisado que los agentes desplazados al lugar comprobaron que la muerte presentaba "indicios de violencia".

Tras la inspección inicial, los Mossos comprobaron que la víctima presentaba indicios de muerte violenta, por lo que la División de Investigación Criminal (DIC) se ha hecho cargo del caso.

El cuerpo de la mujer fue trasladado posteriormente al depósito de medicina legal de Lleida para que se realizase la correspondiente autopsia, que podría aportar más indicios sobre esta muerte.

La investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias de los hechos y permanece bajo secreto de sumario.

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