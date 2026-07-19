Muere la mujer atacada por dos sicarios presuntamente contratados por su marido en Madrid

La mujer de 30 años que permanecía hospitalizada desde el pasado mes de febrero tras sufrir un brutal ataque en su vivienda de Sevilla la Nueva (Madrid), fallecía este sábado a consecuencia de las graves quemaduras que presentaba en la mitad de su cuerpo.

La investigación apunta a que la agresión fue planificada por su marido, quien presuntamente contrató a dos hombres para llevar a cabo el ataque. Según las pesquisas de la Guardia Civil, la víctima fue rociada con un líquido inflamable y posteriormente incendiada en el interior de su domicilio.

El 23 de marzo fueron detenidos el esposo de la mujer, acusado de ser el presunto inductor de los hechos, y los dos supuestos autores materiales. Desde entonces, los tres permanecen en prisión provisional, comunicada y sin posibilidad de fianza.

29 mujeres asesinadas en lo que va de año

Con el fallecimiento de la víctima, el caso pasa a formar parte de las estadísticas oficiales de violencia de género. Según los datos disponibles, se trata de la víctima mortal número 29 por esta causa en España durante 2026, la tercera registrada en la Comunidad de Madrid, y la número 1.370 desde que comenzaron los registros oficiales en 2003.

La mujer había permanecido ingresada durante más de cinco meses en el Hospital Universitario La Paz, donde finalmente no ha superar las graves lesiones sufridas en el ataque.

La Policía Nacional libera a una mujer encerrada en Málaga por su pareja

Esta misma semana, otra mujer era liberada de su agresor en Málaga, tras aprovechar una consulta médica para susurrarle al personal sanitario la situación. La víctima llevaba más de dos años sometida a continuos episodios de violencia, y era encerrada en su vivienda cuando el agresor salía a realizar repartos relacionados con el tráfico de drogas.

Gracias a la colaboración de la Policía Nacional, junto con el Equipo de Atención a la Mujer (EAM) del Distrito Sanitario Málaga-Valle del Guadalhorce, han conseguido liberar a la víctima y detener al agresor.

Hallan droga, armas blancas y dinero en el registro de la vivienda

Tras la detención, y con la correspondiente autorización judicial, los agentes registraron el domicilio del presunto agresor, donde intervinieron diversas sustancias estupefacientes, una balanza de precisión, útiles para el corte y distribución de droga, dinero en efectivo y varias armas blancas.

La investigación también reveló que el detenido contaba con antecedentes penitenciarios por un delito de homicidio doloso.

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