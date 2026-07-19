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Bolaños afirma que el Tribunal Supremo podría haber hecho una interpretación de la amnistía "más acorde a la ley"

El ministro de Justicia y Relaciones con las Cortes ha criticado al Tribunal Supremo y defendido al PSOE.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños EuropaPress

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Juan Vivancos
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El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha criticado la decisión del Tribunal Supremo de no aplicar la Ley de Amnistía en toda su extensión y ha asegurado que el alto tribunal podría haber realizado "una interpretación más acorde a la ley y al espíritu" de la norma.

Bolaños ha defendido que la ley es "muy clara en su letra y en su espíritu" y ha recordado que la decisión del Supremo contó con votos particulares dentro del propio tribunal. Tras el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el ministro ha calificado la amnistía como "una victoria de Cataluña y de España" y ha confiado en que se aplique "lo antes posible".

Relación entre el PSOE y Junts

Sobre la relación entre el PSOE y Junts ha sostenido que la sentencia del TJUE pone de manifiesto que trabajan para que se lleve a cabo todo lo pactado con Junts: "Lo que depende de terceros estamos trabajando duro para conseguirlo" ha indicado.

Sobre un posible apoyo de Junts a los Presupuestos ha afirmado que harían bien, junto con otras fuerzas, en "sentarse a trabajar y que los ciudadanos vean que la política es útil".

En este sentido, también ha pedido al partido catalán formar "parte de la mayoría" y sumarse a la transformación de la justicia porque, dice, no se entendería otra cosa.

Posible 'Lawfare' en el sistema judicial

Sobre si cree que existe guerra jurídica en el sistema judicial, Bolaños ha señalado que se están viendo "muchas causas judiciales con un protagonismo indiscutible", pero cree que no se debe aplicar a todas la misma categorización y adjetivos.

"Creo que hay resoluciones judiciales que uno no se explica. Tampoco podemos olvidar que hay una segunda presión sobre el sistema judicial. Hay ultraderechistas que se dedican cada día a interponer querellas contra progresistas solo por serlo y contra sus familiares", ha advertido, y considera que las acusaciones populares hacen una utilización espuria de esta figura legal.

Causas judiciales socialistas

Así, ha lamentado que en los casos que afectan a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la mujer del presidente, Begoña Gómez, las resoluciones son "muy discutibles".

En torno a la causa que afecta al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha asegurado que está en una fase muy indiciaria: "El presidente Zapatero nos ha pedido tiempo para aclararlo todo y nos ha pedido confianza y se merece ambas cosas".

Sobre el 'caso Leire' ha afirmado que lo que se está conociendo es "un poco confuso" y que la justicia deberá determinar si existe algún delito, aunque descarta que esto afectara a las instituciones del Estado, y ha añadido que en el PSOE están tranquilos porque han actuado con contundencia frente a indicios de comportamientos irregulares.

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