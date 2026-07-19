Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

La moral de la afición está por las nubes y ha llegado el día en el que la selección española puede volver a hacer historia. El duelo promete. España llega como campeona de Europa y Argentina, como campeona de América. Dos de las grandes potencias del fútbol mundial se miden en apenas unas horas.

España contiene la respiración antes de la final del Mundial

Llegó el gran día. Después de un mes de competición, de madrugones, celebraciones y una selección que ha vuelto a ilusionar a toda una generación, España afronta este domingo la final de la Copa del Mundo 2026 frente a Argentina. Noventa minutos separan al equipo de Luis de la Fuente de levantar su segundo Mundial y volver a situarse en la cima del fútbol internacional 14 después del histórico título conquistado en Sudáfrica.

Madrid será uno de los principales focos de celebración. El Ayuntamiento ha diseñado un amplio dispositivo especial con cortes de tráfico, refuerzo del transporte público y un incremento de la presencia policial para garantizar la seguridad durante toda la jornada. El epicentro volverá a ser la plaza de Colón, donde se espera que decenas de miles de aficionados sigan el encuentro a través de pantallas gigantes instaladas para la ocasión.

La previsión es que la afluencia aumente conforme se acerque la hora del partido y que, en caso de victoria española, la capital viva una larga noche de celebraciones. El refuerzo del Metro y de varias líneas de autobús pretende facilitar tanto la llegada de los aficionados como el regreso una vez concluido el encuentro.

¿Y por qué no? El emocionante mensaje de los campeones del Mundial de 2010

Apenas unas horas para que de comienzo la final del Mundial entre España y Argentina, las redes sociales de la Selección Española Masculina han lanzado un vídeo cargado de motivación para los nuestros.

En la filmación en cuestión aparece Laporte en una rueda de prensa en 2022, al futbolista del Athletic se le pregunta: "¿Por qué España puede ganar el Mundial"? ante lo que el central contesta con un escueto: "¿Y por qué no?".

A partir de la contra pregunta de Laporte, aparecen distintos cortes de los futbolistas españoles que ganaron el Mundial de 2010 repitiendo exactamente la contestación que en su día dio el ex futbolista del Manchester City.

Un mensaje cargado de emotivismo que nos hace irnos 16 años atrás y recordar aquella noche mágica en el Soccer City de Johannesburgo cuando fuimos campeones del mundo.

El incendio de la Sierra Norte de Guadalajara arrasa ya unas 12.000 hectáreas y sigue sin control

El incendio forestal declarado el pasado jueves en La Mierla continúa este domingo sin estar controlado y mantiene el nivel 2 de operatividad. Las llamas han calcinado ya unas 12.000 hectáreas en la Sierra Norte de Guadalajara, una de las zonas de mayor valor medioambiental de Castilla-La Mancha, según las últimas estimaciones de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

El avance del fuego ha obligado a evacuar 21 municipios, con más de 700 personas desplazadas, mientras los equipos de extinción continúan trabajando para frenar un incendio que afecta en gran parte al territorio del Parque Natural de la Sierra Norte.

A esta información se le añaden cuatro localidades más que han tenido que ser evacuadas, según ha ordenado el Gobierno de Castilla-La Mancha. Los municipios afectados son Prádena de Atienza, Robledo, Aldeanueva y Naharros, cuyos habitantes han sido desplazados para facilitar las labores de extinción de las llamas, según ha indicado en un vídeo remitido por Mercedes Gómez, la titular del departamento de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

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