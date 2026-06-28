Dos conductores mueren en un accidente provocado por un vehículo que escapaba de los Mossos

Dos conductores han fallecido este domingo por la mañana en Barcelona tras un accidente provocado por un vehículo que huía de una patrulla de los Mossos d'Esquadra y que circulaba en sentido contrario. Los hechos se han producido sobre las nueve de la mañana en la confluencia de las calles Pallars y Fluvià, en el barrio del Poblenou.

Según han dado a conocer fuentes de la policía catalana, los Mossos han sido alertados por los responsables de un aparcamiento de la zona, ya que habían tenido que expulsar a un vehículo con matrícula francesa por una conducción errática y temeraria.

En el momento en el que el conductor vio llegar a la patrulla, emprendió la huida con una conducción peligrosa, en sentido contrario y, en algunos momentos, por encima de la acera. Finalmente, el vehículo chocó contra otro coche que se encontraba detenido en un semáforo, y que acabó volcado.

A raíz del incidente, efectivos de los Bombers de Barcelona tuvieron que excarcelar a tres personas. Los dos conductores fallecieron en el lugar de los hechos, mientras que una tercera persona resultó herida y fue trasladada por el Sistema de Emergencias Médicas a un centro hospitalario. Hasta el lugar también se desplazaron dotaciones de la Unidad Central de Atestados de Tráfico de la Guardia Urbana para elaborar el atestado y esclarecer las causas del accidente.

Los Mossos señalan que habrá que esperar al resultado de la autopsia para determinar si el conductor que huyó había consumido alguna sustancia o si sufría alguna patología que pudiera explicar su comportamiento al volante.

El Ayuntamiento de Barcelona, que ha trasladado su pésame a la familia y amigos de los fallecidos, ha recordado que ya son ocho las personas que han fallecido este año en accidente en la ciudad y ha reafirmado su compromiso de seguir trabajando en pro de la seguridad vial.

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