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INCENDIO

El incendio de la Sierra Norte de Guadalajara arrasa ya unas 12.000 hectáreas y sigue sin control

El fuego mantiene el nivel 2 de emergencia, ha obligado a evacuar 16 municipios con más de 700 desplazados y afecta a una amplia superficie del Parque Natural de la Sierra Norte.

Un helicóptero durante las labores de extinción del incendio en La Mierla, Guadalajara, Castilla-La Mancha (España). E

Un helicóptero durante las labores de extinción del incendio en La Mierla, Guadalajara, Castilla-La Mancha (España). E Europa Press

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Irene Delgado
Irene Delgado
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El incendio forestal declarado el pasado jueves en La Mierla continúa este domingo sin estar controlado y mantiene el nivel 2 de operatividad. Las llamas han calcinado ya unas 12.000 hectáreas en la Sierra Norte de Guadalajara, una de las zonas de mayor valor medioambiental de Castilla-La Mancha, según las últimas estimaciones de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

El avance del fuego ha obligado a evacuar 16 municipios, con más de 700 personas desplazadas, mientras los equipos de extinción continúan trabajando para frenar un incendio que afecta en gran parte al territorio del Parque Natural de la Sierra Norte.

Un plan para la recuperación de la zona

Ante la magnitud del incendio, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha comenzado a preparar un plan de actuación para poner en marcha una vez que las llamas queden extinguidas.

El objetivo es impulsar la recuperación del espacio natural y minimizar el impacto provocado por el incendio en una comarca especialmente dependiente del sector primario y del turismo de naturaleza.

Desde el Ejecutivo autonómico subrayan que el fuego está teniendo importantes consecuencias sociales, económicas y ambientales en una zona caracterizada por su elevada riqueza ecológica.

Continúan las labores de extinción

Durante toda la noche los equipos terrestres han trabajado sobre el perímetro del incendio y, con la llegada del amanecer, se han incorporado los medios aéreos a las tareas de extinción.

Según el sistema Fidias de información de incendios forestales de Castilla-La Mancha, en el operativo participan este domingo 32 medios y 204 personas.

A primera hora de la mañana está prevista una reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI), presidida por la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, para analizar la evolución del incendio y hacer balance de las actuaciones desarrolladas hasta el momento.

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Noticias de hoy, sábado 18 de julio de 2026

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