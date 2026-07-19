Encuentran muerta a una anciana con heridas de arma blanca en una vivienda de Jaén

La Guardia Civil investiga la muerte violenta de una mujer de 86 años ocurrida durante la madrugada de este sábado en su vivienda de Alcaudete (Jaén). La principal línea de investigación apunta a un posible robo, aunque las diligencias siguen abiertas.

La vivienda había sido forzada

Según ha confirmado la Subdelegación del Gobierno en Jaén, los primeros indicios descartan que el caso esté relacionado con violencia de género. Fuentes de la investigación señalan que la vivienda presentaba signos de haber sido forzada, lo que refuerza la hipótesis de un asalto.

El servicio de Emergencias 112 ha informado de que la víctima presentaba heridas de arma blanca. Los sanitarios desplazados al domicilio únicamente pudieron certificar su fallecimiento. La Guardia Civil continúa recopilando pruebas para esclarecer lo ocurrido e identificar al autor o autores de los hechos.

Por su parte, la alcaldesa de Alcaudete, Yolanda Caballero, ha trasladado su pésame a los familiares de la fallecida: "Es una noticia terrible. Mi pésame para la familia y para todo el pueblo", ha afirmado la regidora.

Otro caso similar en Lleida

Este mismo fin de semana, los Mossos d'Esquadra investigan la muerte violenta de una mujer, cuyo cuerpo ha sido encontrado sin vida en el municipio leridano de Soses, después de que horas antes se denunciara su desaparición. El aviso llegó a la policía a las 22:45h de la pasada noche, y tras activar un dispositivo de búsqueda, los agentes dieron con el cadáver de la mujer.

Tras realizar las primeras investigaciones, los Mossos comprobaron que la víctima presentaba indicios de muerte violenta, por lo que la División de Investigación Criminal (DIC) se ha hecho cargo del caso.

Detienen a una cuidadora por robar medio millón de euros en joyas a una anciana

Hace tan solo un mes, una mujer era detenida por la Policía Nacional de Sevilla, al ser acusada de apoderarse tanto de dinero como de una importante colección de joyas, valorada en más de medio millón de euros. Todo ello pertenecía a una anciana a la que prestaba asistencia y cuidados diarios.

La investigación se inició después de que los familiares de la víctima detectaran la desaparición de distintos objetos de valor de la vivienda. Tras varias investigaciones y obtenida la autorización judicial, los agentes investigaron el domicilio de la investigada, donde fueron localizadas gran parte de las piezas desaparecidas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.