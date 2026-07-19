El emotivo mensaje de Messi antes de la final del Mundial: "Ya hemos escrito una historia que nadie podrá borrar"

A pocas horas de disputar una nueva final del Mundial, Lionel Messi ha querido dirigirse a sus compañeros y a los millones de aficionados argentinos con un mensaje cargado de emoción. El capitán de la Albiceleste ha recordado todo lo conseguido por esta generación y ha asegurado que, ocurra lo que ocurra ante España, el equipo ya ha dejado una huella imborrable en la historia del fútbol argentino.

"Pase lo que pase mañana, este grupo ya ha escrito una historia que nunca olvidaremos y que nadie podrá borrar. ¡VAMOS, ARGENTINA!", escribió el delantero en una publicación compartida en su perfil de Instagram junto a una fotografía en la que aparece toda la expedición argentina: jugadores, cuerpo técnico y personal de apoyo.

La selección de Lionel Scaloni buscará este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey revalidar el título conquistado en Catar 2022 frente a una España que aspira a levantar el segundo Mundial de su historia.

Pone en valor su trayectoria

Messi aprovechó su mensaje para poner en valor una de las etapas más exitosas que ha vivido la selección argentina. El equipo llega a esta final después de conquistar el Mundial de 2022 y las Copas América de 2021 y 2024, una racha de éxitos que cambió por completo la trayectoria del capitán con la camiseta albiceleste.

Antes de levantar la Copa del Mundo en Catar, el astro argentino había convivido durante años con las críticas por no haber conseguido títulos con la selección absoluta. Su único gran éxito internacional hasta entonces había sido la medalla de oro lograda en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.

"Gracias a todos mis compañeros"

Por eso, en su publicación, Messi quiso destacar que el verdadero valor de este grupo va mucho más allá de los trofeos conquistados: "Lo mejor de todos estos años nunca han sido solo los títulos, sino todo el recorrido. Compartir el día a día con este grupo, competir juntos, superarnos en los momentos difíciles y disfrutar de cada paso del camino", afirmó.

El ocho veces ganador del Balón de Oro también tuvo palabras de agradecimiento para todas las personas que forman parte del día a día de la selección argentina: "Gracias a todos y cada uno de mis compañeros, al cuerpo técnico y a todos los que trabajan cada día para que esta selección siga siendo una familia", concluyó.

Su última gran cita con Argentina

La final frente a Españainsta podría tener además un significado especial para Messi. El encuentro llega en el que es su sexto Mundial y después de 207 partidos internacionales repartidos a lo largo de 21 años con la selección argentina, por lo que muchos consideran que podría ser su última gran cita con la Albiceleste.

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