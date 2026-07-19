La Familia Real llega a Nueva York para disfrutar de la final del Mundial

La Familia Real ya ha llegado a Nueva York para disfrutar de la final del Mundial. Los reyes y la infanta Sofía llegaron primero, y después lo hizo la princesa Leonor, que viajó en un vuelo por separado, por razones de seguridad, ya que el rey y la futura hereda no pueden compartir vuelo en caso de accidente, para preservar la línea sucesoria.

Los Reyes y la infanta Sofía han volado, en un Airbus, mientras que la princesa de Asturias tuvo que hacer escala en las Azores con el Falcon, ya que Pedro Sánchez necesitaba el otro Airbus disponible para volar a Argelia, en cuanto cabe el partido de la Selección, por su visita oficial a este país.

Será la primera vez que la Familia Real vean los cuatro juntos la final de un Mundial. Por separado les hemos visto más veces apoyando a nuestra selección, para empezar ya que en 2010, solo viajaron a Sudáfrica Felipe VI y Doña Letizia, cuando todavía el rey era príncipe de Asturias. En 2023, cuando la selección femenina ganó el Mundial solo estuvieron la reina y la infanta, y lo mismo ocurrió en la final de la Eurocopa, en 2024, cuando solo fueron Doña Letizia y la infanta Sofía.

La profecía de Felipe VI se ha cumplido

A finales de junio, el monarca expresó su intención de volver durante su visita al vestuario cuando la Selección se enfrentó contra Uruguay, en el último partido de la fase de grupos. En aquel momento, el rey dirigió unas palabras de ánimo a la plantilla: "Espero volver, porque si vuelvo es porque estáis en la final. Va a ser duro y complicado, ya lo sé, pero tenéis calidad, tenéis ganas, tenéis nivel, tenéis todo lo que hay que tener para llegar. Mucho ánimo y a por ello".

Desde el pasado martes, cuando 'La Roja' ganó a Francia se desconocía si el jefe del Estado viajaría a Estados Unidos acompañados de la reina o de sus hijas, un mes después se puede confirmar que el pronóstico se ha cumplido, y la Familia Real estará en la final del Mundial junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

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