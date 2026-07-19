Los mensajes de la banda que ofrecía falsos servicios sexuales y amenazaba con sicarios: "Iremos a por tu familia"

La Guardia Civil ha detenido a siete personas e investigado a otras 14 por su participación en un delito de extorsión en el marco de la operación 'Exman', en la que se ha desarticulado un grupo criminal que captaba a sus víctimas mediante anuncios falsos de servicios sexuales en páginas web de contactos y las amenazaba con difundir sus datos personales o enviar sicarios a sus domicilios si no realizaban pagos.

La investigación comenzó tras la recepción de varias denuncias en distintas localidades de la provincia de Ciudad Real que respondían a un mismo patrón delictivo, según ha informado la Guardia Civil.

Las pesquisas permitieron constatar que los afectados eran contactados tras acceder a anuncios falsos de servicios sexuales publicados en internet. Una vez iniciada la conversación a través de aplicaciones de mensajería instantánea, los integrantes de la organización obtenían datos personales de las víctimas, como su nombre, número de teléfono o lugar de residencia.

Con esa información, los presuntos autores iniciaban la fase de extorsión mediante llamadas y mensajes en los que exigían dinero bajo la amenaza de hacer públicos sus datos o enviar sicarios a sus domicilios para causarles daños tanto a ellos como a sus familiares.

Mensajes intimidatorios

En unos mensajes de WhatsApp difundidos por la Benemérita puede leerse cómo una de las presuntas captadoras reclama a una víctima el pago de 2.000 euros.

Después de que el afectado asegure que no dispone de esa cantidad, la mujer le advierte: "Los socios me están preguntando y si no pagas lo que te queda van a tu casa".

Durante la conversación, la víctima insiste en que no puede afrontar el pago y avisa de que acudirá a la Guardia Civil. Sin embargo, la acusada continúa presionándole, asegura que deberá encontrar alguna forma de conseguir el dinero y amenaza con ir a por su familia si no cumple con sus exigencias.

Según la Guardia Civil, el temor a las represalias y a la difusión de su supuesta actividad en páginas de contactos llevó a numerosas víctimas a acceder a las exigencias económicas del grupo, que llegó a recaudar más de 126.000 euros en la provincia de Ciudad Real.

La investigación también ha permitido determinar que la organización estaba estructurada en diferentes roles especializados. Un primer núcleo, dedicado a labores de ingeniería social, se encargaba de publicar anuncios falsos de mujeres que supuestamente ofrecían servicios sexuales en diferentes plataformas de internet.

Sus integrantes se ganaban la confianza de las víctimas y recopilaban sus datos de contacto, su localización y otra información personal. Posteriormente, otros miembros realizaban las llamadas y enviaban los mensajes extorsivos.

El dinero obtenido era retirado en efectivo en cajeros automáticos de distintas localidades de las provincias de Barcelona, Tarragona, Girona, Almería, Madrid, A Coruña y Ciudad Real.

Para ello, la organización utilizaba "mulas económicas", cuya función consistía en extraer el dinero y facilitar su posterior blanqueo, según ha explicado el instituto armado.

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