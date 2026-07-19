Los bares se convierten en lugares de culto para seguir la final del Mundial entre España y Argentina

130 millones de euros. Esa es la cifra que los bares españoles esperan facturar esta noche gracias a la disputa de la final del Mundial.

En muchos locales ya está todo preparado. No faltan los globos rojos y amarillos, los banderines ni las pantallas listas para el pitido inicial. Los teléfonos tampoco dejan de sonar. En numerosos establecimientos hay incluso lista de espera para reservar mesa y seguir el partido con amigos o en familia.

Uno de ellos es el Papos, en Santiago de Compostela, donde esperan una afluencia masiva de aficionados.

Su encargado, Teo, reconoce que la previsión de asistencia le genera incluso cierta preocupación por el suministro de cerveza.

"Estoy bastante nervioso porque hemos decidido poner un 2x1 en cañas durante el partido y no tengo claro si he pedido suficientes barriles". "Además —añade— también regalamos un chupito por cada gol que marque la selección".

La Plaza Roja, el epicentro para vivir el Mundial

El local, completamente ambientado para la ocasión, se encuentra a apenas un minuto a pie de la Plaza Roja, el lugar elegido por el Ayuntamiento de Santiago para instalar una pantalla gigante desde la que miles de aficionados seguirán el encuentro.

Será también el punto de encuentro para celebrar una posible victoria de España y un segundo título mundial.

Muy cerca se encuentra el Café-Car Sport, reconocido por la Guía Repsol como el mejor bar de la capital gallega para ver el fútbol.

Aunque habitualmente no abre los domingos por la tarde, hoy la ocasión lo merece.

"Durante varias semanas nos preguntaban cómo íbamos a cerrar un domingo por la tarde. Tuvimos claro que hoy había que levantar la persiana"

Optimismo desde primera hora

Desde primera hora de la mañana ya era fácil encontrarse por las calles a numerosos aficionados vestidos con la camiseta de la selección. El ambiente es de confianza y las apuestas apuntan claramente a una victoria española.

Los resultados que más se repiten son el 2-1, el 2-0 y el 3-0. Incluso hay quien lo tiene claro.

"Si Francia no fue capaz de marcarnos, con lo fuerte que venía, tampoco lo va a conseguir Argentina"

Pase lo que pase, esta noche promete ser histórica. España vuelve a disputar una final del Mundial y millones de aficionados la vivirán unidos, ya sea desde las gradas, las plazas o los bares convertidos, por unas horas, en auténticos templos del fútbol.