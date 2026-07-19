Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

mundial 2026

Los bares se convierten en lugares de culto para seguir la final del Mundial entre España y Argentina

Esta noche puede pasar a la historia del fútbol español. La selección tiene la oportunidad de conquistar el segundo Mundial de su historia, dieciséis años después del primero.

El 70% De Los Españoles Ya Lo Vio Venir: España Jugará La Final Del Mundial Contra Argentina Europa Press 17/07/2026

Los bares se convierten en lugares de culto para seguir el Mundial | EUROPAPRESS

Publicidad

Patricia Torres
Publicado:

130 millones de euros. Esa es la cifra que los bares españoles esperan facturar esta noche gracias a la disputa de la final del Mundial.

En muchos locales ya está todo preparado. No faltan los globos rojos y amarillos, los banderines ni las pantallas listas para el pitido inicial. Los teléfonos tampoco dejan de sonar. En numerosos establecimientos hay incluso lista de espera para reservar mesa y seguir el partido con amigos o en familia.

Uno de ellos es el Papos, en Santiago de Compostela, donde esperan una afluencia masiva de aficionados.

Su encargado, Teo, reconoce que la previsión de asistencia le genera incluso cierta preocupación por el suministro de cerveza.

"Estoy bastante nervioso porque hemos decidido poner un 2x1 en cañas durante el partido y no tengo claro si he pedido suficientes barriles". "Además —añade— también regalamos un chupito por cada gol que marque la selección".

La Plaza Roja, el epicentro para vivir el Mundial

El local, completamente ambientado para la ocasión, se encuentra a apenas un minuto a pie de la Plaza Roja, el lugar elegido por el Ayuntamiento de Santiago para instalar una pantalla gigante desde la que miles de aficionados seguirán el encuentro.

Será también el punto de encuentro para celebrar una posible victoria de España y un segundo título mundial.

Muy cerca se encuentra el Café-Car Sport, reconocido por la Guía Repsol como el mejor bar de la capital gallega para ver el fútbol.

Aunque habitualmente no abre los domingos por la tarde, hoy la ocasión lo merece.

"Durante varias semanas nos preguntaban cómo íbamos a cerrar un domingo por la tarde. Tuvimos claro que hoy había que levantar la persiana"

Optimismo desde primera hora

Desde primera hora de la mañana ya era fácil encontrarse por las calles a numerosos aficionados vestidos con la camiseta de la selección. El ambiente es de confianza y las apuestas apuntan claramente a una victoria española.

Los resultados que más se repiten son el 2-1, el 2-0 y el 3-0. Incluso hay quien lo tiene claro.

"Si Francia no fue capaz de marcarnos, con lo fuerte que venía, tampoco lo va a conseguir Argentina"

Pase lo que pase, esta noche promete ser histórica. España vuelve a disputar una final del Mundial y millones de aficionados la vivirán unidos, ya sea desde las gradas, las plazas o los bares convertidos, por unas horas, en auténticos templos del fútbol.

Comerciantes de la zona vieja de Santiago denuncian el robo constante en sus establecimientos

Comerciantes de la zona vieja de Santiago denuncian el robo constante en sus establecimientos

Publicidad

Sociedad

El 70% De Los Españoles Ya Lo Vio Venir: España Jugará La Final Del Mundial Contra Argentina Europa Press 17/07/2026

Los bares se convierten en lugares de culto para seguir la final del Mundial entre España y Argentina

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Coche de la Policía Local de Algeciras

Detenido un prófugo tras ser sorprendido desnudo en bici insultando a viandantes

Los efectivos consiguen frenar el avance del incendio de Orés (Zaragoza)
Incendio

Estabilizado el incendio de Orés, con más de 14.000 hectáreas calcinadas

Hospital universitario Materno Infantil de La Paz en Madrid
MUJER QUEMADA

Muere la mujer atacada por dos sicarios presuntamente contratados por su marido en Madrid

Mossos d' Esquadra
Violencia de género

Buscan a un hombre que incendió la casa de su expareja y su hijo en Girona

Ha ocurrido en el municipio de Tossa de Mar, el hombre tiene una orden de alejamiento por violencia de género.

Imagen de archivo de un vehículo de la Guardia Civil.
ARMA BLANCA

Encuentran muerta a una anciana con heridas de arma blanca en una vivienda de Jaén

Fuentes de la investigación señalan que la vivienda presentaba signos de haber sido forzada, lo que refuerza la hipótesis de un asalto.

Imagen de archivo de Mossos d'Escuadra

Investigan la muerte violenta de una mujer desaparecida en Soses, Lleida

Los mensajes de la banda que ofrecía falsos servicios sexuales y amenazaba con sicarios: "Iremos a por tu familia"

Los mensajes de la banda que ofrecía falsos servicios sexuales y amenazaba con sicarios: "Iremos a por tu familia"

Una mujer de 80 años grave tras una deflagración al encender un cigarrillo mientras recibía oxigenoterapia

Una mujer de 80 años grave tras una deflagración al encender un cigarrillo mientras recibía oxigenoterapia

Publicidad