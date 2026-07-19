Los efectivos consiguen frenar el avance del incendio de Orés (Zaragoza)

En el incendio de Orés, en Zaragoza, los medios efectivos han conseguido, durante esta noche, evitar que aumente la superficie afectada. Sin embargo, durante este domingo van a seguir en la consolidación del perímetro.

De momento, el fuego continúa activo y se mantiene en Situación Operativa 2 Nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales de Aragón. Se prevé que la superficie afectada sea alrededor de 15.000 hectáreas.

El objetivo era evitar que el incendio aumentara su perímetro y reforzara las líneas de defensa. Existe la preocupación de que haya reproducciones dentro de la zona afectada, ya que hay islas de vegetación que no se han quemado y podrían generar más llamas. Por eso, el operativo ha mantenido una vigilancia constante ante posibles réplicas.

Los medios desplegados para solventar las llamas

Hasta el lugar se ha desplazado la Unidad Pegaso de la Guardia Civil, que está rastreando puntos calientes, con especial atención en el sector 6, considerado prioritario para impedir posibles reproducciones o saltos del perímetro que pudieran avanzar hacia la Sierra de Santo Domingo, espacio de especial valor ambiental.

Para este domingo, se estima un operativo de unos 460 efectivos con medios del Gobierno de Aragón, INFOAR, Unidad Militar de Emergencias, MITECO, Guardia Civil, Bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza, Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza, 061, Cruz Roja, Protección Civil y recursos desplazados desde Navarra, Castilla y León y la Comunitat Valenciana. La UME continúa desplegada en las zonas asignadas, también se prevé la incorporación de un subgrupo procedente de Valencia y el regreso de efectivos de Madrid.

Con la coordinación de Cruz Roja y los servicios sociales están reubicando a los vecinos evacuados a alojamientos situados en Ejea de los Caballeros, Sádaba, Tauste y Huesca. Los residentes de los centros de mayores que han sido evacuados permanecen realojados y están en buen estado. A partir de este lunes el Instituto Aragonés de Servicios Sociales reforzará el personal para la atención de los ciudadanos afectados.

Evitar accesos no autorizados

La Guardia Civil ha hecho un llamamiento a la población para que no acceda a las zonas afectadas ni a las zonas próximas del incendio. Así se aseguran a no contar con la presencia de personas ajenas al dispositivo para poner en riesgo tanto su seguridad como dificultar los trabajos de extinción.

Se están haciendo labores de vigilancia bajo el control de la Unidad Pegaso para localizar a posibles bañistas en la poza de Pígalo, al igual que a turistas para advertirles acceder al área afectado.

La aparición de bulos para generar el caos

En redes sociales han aparecido información falsa en los que se solicita ayuda externa para colaborar en las labores de extinción. Esto lo ha desmentido el Gobierno de Aragón y ha comunicado que los medios movilizados son suficientes.

El CECOPI ha recordado que la difusión de bulos puede generar confusión y dificultar el trabajo de los efectivos, por eso aconsejan consultar los canales oficiales y no compartir información sin haber sido verificada previamente.

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