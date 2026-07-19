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Violencia de género

Buscan a un hombre que incendió la casa de su expareja y su hijo en Girona

Ha ocurrido en el municipio de Tossa de Mar, el hombre tiene una orden de alejamiento por violencia de género.

Mossos d' Esquadra

Mossos d' Esquadra Antena3.com

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Juan Vivancos
Publicado:

Los Mossos d'Esquadra buscan a un hombre que provocó un incendio este sábado en la vivienda de su expareja y de su hijo en una urbanización de Tossa de Mar, Girona, pese a tener en vigor una orden de alejamiento por un caso de violencia de género.

Según la investigación, el sospechoso había sido detenido días antes por violencia machista. En la tarde del sábado se presentó en la vivienda, situada en la urbanización Sant Grau. Al verlo llegar, la mujer y su hijo se refugiaron en la casa de un vecino, donde el hombre también intentó acceder.

Posteriormente, el presunto agresor prendió fuego a la parte superior del inmueble, donde residían la mujer y su hijo, y huyó en una motocicleta por una zona boscosa de la localidad.

La planta baja de la vivienda funcionaba como alojamiento turístico. Un matrimonio que se encontraba hospedado en el inmueble tuvo que ser atendido por los servicios sanitarios por inhalación de humo.

Los Mossos mantienen abierta la búsqueda del sospechoso para proceder a su detención.

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