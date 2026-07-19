Detención
Detenido un prófugo tras ser sorprendido desnudo en bici insultando a viandantes
El arrestado disfrutaba de un permiso del centro penitenciario pero no regresó.
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La Policía Local de Vilagarcía de Arousa, Pontevedra, ha detenido a un hombre de 55 años que estaba en busca y captura tras no regresar a prisión después de disfrutar de un permiso penitenciario.
El arresto se produjo durante la noche del sábado en la Rúa Vilaboa, después de que varios ciudadanos alertaran de que un hombre circulaba completamente desnudo en bicicleta mientras insultaba a las personas que paseaban por la zona.
Los agentes localizaron al individuo e iniciaron su identificación. Al comprobar sus datos, confirmaron que tenía una orden de detención en vigor por no haberse reincorporado a la cárcel tras un permiso penitenciario.
El detenido, vecino de Vilagarcía y con numerosos antecedentes policiales, fue arrestado y puesto a disposición de la autoridad competente.
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