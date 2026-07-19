Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Detención

Detenido un prófugo tras ser sorprendido desnudo en bici insultando a viandantes

El arrestado disfrutaba de un permiso del centro penitenciario pero no regresó.

Coche de la Policía Local de Algeciras

Coche de la Policía Local de Algeciras Europa Press

Publicidad

Juan Vivancos
Publicado:

La Policía Local de Vilagarcía de Arousa, Pontevedra, ha detenido a un hombre de 55 años que estaba en busca y captura tras no regresar a prisión después de disfrutar de un permiso penitenciario.

El arresto se produjo durante la noche del sábado en la Rúa Vilaboa, después de que varios ciudadanos alertaran de que un hombre circulaba completamente desnudo en bicicleta mientras insultaba a las personas que paseaban por la zona.

Los agentes localizaron al individuo e iniciaron su identificación. Al comprobar sus datos, confirmaron que tenía una orden de detención en vigor por no haberse reincorporado a la cárcel tras un permiso penitenciario.

El detenido, vecino de Vilagarcía y con numerosos antecedentes policiales, fue arrestado y puesto a disposición de la autoridad competente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Las señales de un maltratador que nunca debes ignorar al empezar una relación

Protesta por la violencia de género

Publicidad

Sociedad

Coche de la Policía Local de Algeciras

Detenido un prófugo tras ser sorprendido desnudo en bici insultando a viandantes

Los efectivos consiguen frenar el avance del incendio de Orés (Zaragoza)

Los efectivos consiguen frenar el avance del incendio de Orés (Zaragoza)

Hospital universitario Materno Infantil de La Paz en Madrid

Muere la mujer atacada por dos sicarios presuntamente contratados por su marido en Madrid

Mossos d' Esquadra
Violencia de género

Buscan a un hombre que incendió la casa de su expareja y su hijo en Girona

Imagen de archivo de un vehículo de la Guardia Civil.
ARMA BLANCA

Encuentran muerta a una anciana con heridas de arma blanca en una vivienda de Jaén

Imagen de archivo de Mossos d'Escuadra
Muerte

Investigan la muerte violenta de una mujer desaparecida en Soses, Lleida

El suceso ha tenido lugar en el municipio de Soses, la mujer se encontraba desaparecida horas antes.

Los mensajes de la banda que ofrecía falsos servicios sexuales y amenazaba con sicarios: "Iremos a por tu familia"
GUARDIA CIVIL

Los mensajes de la banda que ofrecía falsos servicios sexuales y amenazaba con sicarios: "Iremos a por tu familia"

Siete personas han sido detenidas y otras 14 investigadas por estos hechos, si bien la operación sigue abierta. Este grupo criminal consiguió recaudar más de 126.000 euros.

Una mujer de 80 años grave tras una deflagración al encender un cigarrillo mientras recibía oxigenoterapia

Una mujer de 80 años grave tras una deflagración al encender un cigarrillo mientras recibía oxigenoterapia

Un helicóptero durante las labores de extinción del incendio en La Mierla, Guadalajara, Castilla-La Mancha (España). E

El incendio de la Sierra Norte de Guadalajara arrasa ya unas 12.000 hectáreas y sigue sin control

Comerciantes de la zona vieja de Santiago denuncian el robo constante en sus establecimientos

Comerciantes de la zona vieja de Santiago denuncian el robo constante en sus establecimientos

Publicidad