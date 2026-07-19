¿Y por qué no? El emocionante mensaje de los campeones del Mundial de 2010 a la Roja antes de la gran final

Apenas unas horas para que de comienzo la final del Mundial entre España y Argentina, las redes sociales de la Selección Española Masculina han lanzado un vídeo cargado de motivación para los nuestros.

En la filmación en cuestión aparece Laporte en una rueda de prensa en 2022, al futbolista del Athletic se le pregunta: "¿Por qué España puede ganar el Mundial"? ante lo que el central contesta con un escueto: "¿Y por qué no?".

A partir de la contra pregunta de Laporte, aparecen distintos cortes de los futbolistas españoles que ganaron el Mundial de 2010 repitiendo exactamente la contestación que en su día dio el ex futbolista del Manchester City.

Un mensaje cargado de emotivismo que nos hace irnos 16 años atrás y recordar aquella noche mágica en el Soccer City de Johannesburgo cuando fuimos campeones del mundo.

Casi al completo la plantilla de 2010

En el vídeo pronuncian el ¿Y por qué no? prácticamente toda la plantilla que en su momento dirigió Vicente Del Bosque, aunque faltan algunos nombres como Sergio Ramos, Piqué o Víctor Valdés.

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