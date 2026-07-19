Antena 3 Noticias
Última hora
Tenis
Fútbol
Motor
Baloncesto
Ciclismo

Mundial 2026

¿Y por qué no? El emocionante mensaje de los campeones del Mundial de 2010 a la Roja antes de la gran final

Las redes sociales de La Roja se han encargado de motivar a los futbolistas y al país de cara a conseguir la segunda estrella.

La selección española durante el Mundial 2026

La selección española durante el Mundial 2026 Getty images

Publicidad

Juan Vivancos
Publicado:

Apenas unas horas para que de comienzo la final del Mundial entre España y Argentina, las redes sociales de la Selección Española Masculina han lanzado un vídeo cargado de motivación para los nuestros.

En la filmación en cuestión aparece Laporte en una rueda de prensa en 2022, al futbolista del Athletic se le pregunta: "¿Por qué España puede ganar el Mundial"? ante lo que el central contesta con un escueto: "¿Y por qué no?".

A partir de la contra pregunta de Laporte, aparecen distintos cortes de los futbolistas españoles que ganaron el Mundial de 2010 repitiendo exactamente la contestación que en su día dio el ex futbolista del Manchester City.

Un mensaje cargado de emotivismo que nos hace irnos 16 años atrás y recordar aquella noche mágica en el Soccer City de Johannesburgo cuando fuimos campeones del mundo.

Casi al completo la plantilla de 2010

En el vídeo pronuncian el ¿Y por qué no? prácticamente toda la plantilla que en su momento dirigió Vicente Del Bosque, aunque faltan algunos nombres como Sergio Ramos, Piqué o Víctor Valdés.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

La tormenta obliga a suspender el último entrenamiento de España previo a la final

La tormenta obliga a suspender el último entrenamiento de España previo a la final

Publicidad

Deportes

La selección española durante el Mundial 2026

¿Y por qué no? El emocionante mensaje de los campeones del Mundial de 2010 a la Roja antes de la gran final

Borja Iglesias atiende a los medios antes de la gran final

Borja Iglesias explota por el precio de las entradas de la final del Mundial: "Una vergüenza"

Saka festeja su hat-trick a Inglaterra

Inglaterra conquista el tercer puesto del Mundial tras un festival de goles ante Francia (4-6)

Desde Australia hasta Nueva York, todos volcados con la Roja para la final del Mundial
España

Desde Australia hasta Nueva York, todos volcados con la Roja para la final del Mundial 2026

Alcorcón, Alcalá o Pozuelo, entre los municipios madrileños que instalarán pantallas para seguir la final del Mundial
La Roja

España contiene la respiración antes de la final del Mundial: pantallas gigantes y una marea roja toman las calles

Previa del España - Argentina
Mundial 2026

España busca la segunda estrella ante la Argentina de Messi en la gran final del Mundial en Nueva York

Consulta el horario, las alineaciones y dónde seguir la final del España-Argentina en directo.

La Selección Española de Fútbol. REMITIDA / HANDOUT por AYUNTAMIENTO DE HUELVA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 15/07/2026
MUNDIAL 2026

La generación que creció viendo a España ganar el Mundial sueña con repetir la hazaña: "Te imaginas en ese momento"

La selección se enfrenta este domingo a Argentina en una final marcada por los recuerdos de Sudáfrica, el último baile mundialista de Messi y la irrupción de una generación que creció viendo a España campeona.

El Rey Felipe VI protagoniza el vídeo de la lista de España para el Mundial 2026.

La profecía de Felipe VI se ha cumplido: "Si vuelvo es porque estáis en la final"

Capdevila y Marcos Senna rumbo a Nueva York

Capdevila viaja finalmente a la final del Mundial tras solucionar sus problemas con el visado para entrar en EE.UU.

La tormenta obliga a suspender el último entrenamiento de España previo a la final

La tormenta obliga a suspender el último entrenamiento de España previo a la final

Publicidad