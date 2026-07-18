Se hunde un catamarán en Tabarca (Alicante) con 11 personas a bordo

En la isla de Tabarca se ha hundido un catamarán de una empresa de buceo, y el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Alicante ha rescatado a 11 personas del barco.

La emergencia ha sido comunicada por Salvamento Marítimo al servicio municipal, esto ha activado la embarcación Speis II como recurso de primera intervención en aplicación del convenio de colaboración suscrito entre ambas entidades, como ha informado el consistorio en un comunicado, que ha destacado que la rápida respuesta de los efectivos municipales ha sido "determinante" para el "éxito" de la operación de rescate.

El momento de producirse el aviso, la embarcación Speis II establecida en la isla de Tabarca estaba dando servicio en esta época de verano, lo que ha permitido alcanzar el punto del siniestro en "apenas unos minutos" y proceder de "inmediato" al rescate del catamarán.

El Ayuntamiento ha resaltado la rápida intervención y todas las personas que estaban a bordo del barco han podido ser localizadas y auxiliadas con cierta inmediatez, esto ha permitido evitar que este suceso "pudiera haber tenido consecuencias más graves".

La eficacia de las medidas de emergencias

El concejal de Seguridad, Julio Calero, ha comentado que este rescate es "una demostración práctica de la eficacia de las medidas impulsadas recientemente por el Ayuntamiento de Alicante para reforzar la seguridad marítima en el entorno de Tabarca". Y ha continuado expresando que "la puesta en marcha del retén especial de verano con presencia de la embarcación Speis II en la isla ha supuesto una mejora sustancial en la capacidad de respuesta ante emergencias en una zona que registra una elevada actividad náutica durante la temporada estival".

Calero ha confirmado en que el convenio de colaboración suscrito con Salvamento Marítimo está permitiendo integrar "plenamente" los recursos del Speis dentro del sistema de respuesta a emergencias marítimas, "optimizando la coordinación entre organismos y reduciendo de forma significativa los tiempos de intervención cuando la vida de las personas puede estar en peligro".

"La actuación desarrollada este sábado pone de relieve que las inversiones realizadas para reforzar la seguridad en el entorno marítimo de Alicante y Tabarca no solo mejoran la capacidad operativa de los servicios de emergencia, sino que tienen una repercusión directa en la protección de la integridad física y la vida de las personas", ha indicado el edil de Seguridad.

También ha detallado, la proximidad de los efectivos del Speis al lugar del hundimiento y la activación de los protocolos establecidos con Salvamento Marítimo "han sido factores decisivos para lograr el rescate con éxito de las 11 personas afectadas".

Tanto el concejal de Seguridad como la jefatura de la embarcación han elogiado "la profesionalidad de los efectivos involucrados y la excelente coordinación mantenida con Salvamento Marítimo durante toda la emergencia" y han subrayado que este operativo "confirma el acierto de las medidas adoptadas para reforzar la cobertura y la seguridad de las aguas de Alicante y de la isla de Tabarca".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.