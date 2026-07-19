Desde Australia hasta Nueva York, todos volcados con la Roja para la final del Mundial 2026

De Australia a Nueva York, toda España se está volcando con su selección. Desde el país oceánico, la Agrupación Aérea Expedicionaria del Ejército del Aire y del Espacio ha mostrado todo su apoyo al equipo para la final del Mundial 2026. Desde Darwin, han querido mandar un mensaje de apoyo a los de Luis de la Fuente antes de la gran final ante Argentina este domingo.

Además, con su característico vuelo dibujando los colores de la bandera de España sobre el cielo el Ejército del Aire ha querido desear buena suerte a la Roja antes del gran partido.

La Armada también ha mandado un mensaje a los de Luis de la Fuente a través de sus redes: "Desde el Atlántico hasta el Pacífico, allí donde navega un buque de la Armada, habrá marinos animando a la Selección española. Océanos nos separan, pero un mismo orgullo nos une. ¡Navegamos juntos hacia la victoria!"

Y la Unidad Militar de Emergencias se ha sumado a los buenos deseos: "Sudor, entrega y trabajo en equipo. Los valores que definen a la Selección son los mismos que nos guían en cada emergencia. Mañana no bajaremos la guardia frente a los incendios forestales, pero guardaremos un latido de aliento para vosotros. ¡A por el Mundial, España!".

Times Square se tiñe de rojo

La cuenta atrás para la final del Mundial también se vive en las calles de Nueva York. Miles de aficionados de ambos países han convertido Times Square en uno de los grandes puntos de encuentro de la ciudad, donde el ambiente mundialista se mezcla con las gigantescas pantallas publicitarias y el incesante ir y venir de turistas.

La icónica plaza de Manhattan se ha teñido este sábado de rojo con la llegada de centenares de españoles que han aterrizado en las últimas horas procedentes de Madrid y otras ciudades para acompañar a la selección de Luis de la Fuente en el partido más importante de los últimos 16 años.

Lamine Yamal, Messi... y un mensaje de apoyo a España

Entre los inmensos paneles luminosos que dominan Times Square sobresalen imágenes de las dos grandes estrellas de la final, Lamine Yamal y Leo Messi, protagonistas del duelo por el título mundial.

Junto a ellos, también llama la atención un gran anuncio de El Corte Inglés, que ha querido mostrar públicamente su apoyo a la selección española en la víspera de la final con un mensaje de ánimo para el equipo.

Muchos aficionados aprovechan el escenario para hacerse fotografías frente a las pantallas antes de poner rumbo al MetLife Stadium, donde hoy España buscará conquistar la segunda Copa del Mundo de su historia.

Entradas de hasta 9.000 euros

La ilusión por vivir la final en directo ha llevado a muchos seguidores a realizar un importante esfuerzo económico.

Entre los aficionados desplazados a Nueva York no son pocos los que reconocen haber pagado entre 7.000 y 9.000 euros por una entrada para acceder al estadio de Nueva Jersey, donde España y Argentina lucharán por el título.

Muchos de ellos lucen la segunda equipación de la selección, una camiseta que, según explican algunos hinchas, resulta difícil de encontrar en su versión oficial.

"No es fácil encontrar la camiseta blanca oficial, aunque en España se ven en las calles algunas falsas", comentan varios seguidores recién llegados a la ciudad.

El Mundial transforma Nueva York

Times Square se ha convertido durante el torneo en uno de los principales puntos de reunión para los aficionados, aunque no es el único.

A lo largo del día, numerosos seguidores españoles también han recorrido otros lugares emblemáticos como Madison Square Garden o Little Spain, el mercado gastronómico impulsado por el chef José Andrés, donde se han reunido cientos de aficionados para vivir el ambiente previo a la final.

La presencia masiva de españoles y argentinos encuentra además un contexto especialmente favorable en Estados Unidos, donde la comunidad hispana supera los 65 millones de habitantes, cerca del 20 % de la población del país, según las estimaciones del Censo estadounidense recogidas por el Instituto Cervantes.

Una ciudad entregada al fútbol

La final pondrá el broche a varias semanas en las que Nueva York ha respirado fútbol como pocas veces.

Espacios como la FIFA House, las fan zones y las numerosas actividades organizadas por toda la ciudad han convertido a la Gran Manzana en uno de los grandes centros neurálgicos del Mundial de 2026.

Ahora solo queda que ruede el balón. España busca conquistar su segundo Mundial, 16 años después del histórico triunfo de Sudáfrica 2010, mientras Argentina aspira a revalidar el título logrado en Catar 2022 y bordar la cuarta estrella sobre su escudo.

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