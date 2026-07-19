Los jabalíes toman las calles de Cabrera de Mar y los vecinos ya no saben qué hacer : "Han perdido el miedo a las personas"

Los vecinos de Cabrera de Mar (Barcelona) denuncian que convivir con los jabalíes se ha convertido en una situación insostenible. Manadas de hasta una veintena de ejemplares recorren las calles del municipio tanto de día como de noche, generando una creciente sensación de inseguridad entre los residentes.

Miedo en las calles de Cabrera de Mar

Muchos aseguran que han dejado de pasear con tranquilidad o de salir de casa a determinadas horas por miedo a encontrarse con estos animales. "Solo queremos recuperar la normalidad", lamentan los vecinos.

Aunque hasta el momento no se han registrado ataques a personas, el temor es cada vez mayor. Nuria, vecina del municipio, asegura que hace unos días ella y sus hijos quedaron acorralados por una manada de 18 jabalíes.

Los negocios también sufren las consecuencias

La presencia constante de jabalíes también está afectando a la actividad comercial. En la pastelería Ignasi Pastisser, una de sus trabajadoras, Mónica, no puede acceder sola al establecimiento cuando comienza su jornada.

Cada mañana, a las cinco, espera dentro de su vehículo hasta que la Policía Local acude para ahuyentar a los animales que permanecen junto a la puerta del negocio. "Han llegado a subirse encima de mi coche y son igual de altos que yo", explica.

Además de impedir el acceso a algunos comercios, los jabalíes provocan daños en jardines y piscinas privadas y continúan rebuscando entre la basura, volcando papeleras y contenedores.

Un problema que comenzó con la sequía

Según el alcalde de Cabrera de Mar, Óscar Fernández, el origen de esta situación se remonta a 2023, cuando la sequía redujo la disponibilidad de agua y alimento en el entorno natural.

Desde entonces, los jabalíes se han acostumbrado a acercarse al núcleo urbano para buscar comida, una conducta que, según el consistorio, se ha consolidado con el paso del tiempo.

Más de 100.000 euros invertidos, pero sin resultados suficientes

Para intentar frenar el problema, el Ayuntamiento ha invertido más de 100.000 euros en la instalación de estructuras de madera que protegen las zonas de contenedores. Sin embargo, la medida no ha conseguido impedir que los animales continúen accediendo a los residuos.

La Policía Local interviene de forma habitual para dispersar a los animales cuando aparecen en las calles y, en algunas ocasiones, incluso ha tenido que cortar el tráfico para evitar situaciones de riesgo.

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