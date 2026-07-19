Borja Iglesias explota por el precio de las entradas de la final del Mundial: "Una vergüenza"

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina no solo ha disparado la expectación, sino también el precio de las entradas. Conseguir un asiento para el partido que decidirá al nuevo campeón del mundo se ha convertido en un auténtico lujo y ha provocado incluso la reacción de futbolistas profesionales.

Uno de ellos ha sido Borja Iglesias, que ha denunciado públicamente los elevados precios que alcanzan las localidades en el mercado de reventa.

El delantero gallego compartió este domingo una publicación en sus redes sociales en la que mostraba el mapa del MetLife Stadium con los precios de las entradas en distintas zonas del estadio y acompañó la imagen con un mensaje tan breve como contundente: "Una vergüenza".

Reventa desde más de 6.000 euros

Los aficionados que todavía sueñen con asistir a la final tendrán que rascarse, y mucho, el bolsillo. En las principales plataformas de reventa de Estados Unidos, las entradas para el España-Argentina partían hace unos días desde 7.000 dólares (unos 6.130 euros) para las localidades más económicas.

Las mejores ubicaciones del estadio alcanzaban cifras mucho más elevadas, llegando hasta los 39.000 dólares (alrededor de 34.100 euros), unos precios al alcance de muy pocos aficionados.

En la FIFA solo quedan entradas 'hospitality'

La alta demanda ha provocado que las entradas convencionales ya estén completamente agotadas en la página oficial de la FIFA. En estos momentos, únicamente permanecen disponibles los conocidos paquetes Hospitality, una modalidad premium que incluye asientos de máxima categoría, acceso a zonas exclusivas, servicio de restauración, bebidas y otras experiencias VIP durante la final.

Una final con una demanda histórica

El España-Argentina ha despertado un enorme interés en todo el mundo. La posibilidad de ver a la selección española luchar por su segunda estrella frente a la vigente campeona del mundo ha disparado la demanda de entradas desde que quedaron definidos los finalistas.

Miles de aficionados españoles y argentinos han viajado hasta Nueva York y Nueva Jersey para vivir el encuentro en directo, mientras otros muchos se han visto obligados a renunciar por unos precios que, como ha denunciado Borja Iglesias, han convertido una entrada para la final del Mundial en un auténtico artículo de lujo.

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