Tragedia en Zamora: muere una menor ahogada en el río Duero

Una adolescente de 13 años ha fallecido este domingo tras sufrir un ahogamiento en el río Duero, a la altura del puente de piedra de la localidad zamorana de Toro, según han informado los servicios de emergencias.

El aviso se ha recibido poco antes de las 17:13 horas, cuando varias personas han alertado al 1-1-2 de Castilla y León, de que la joven había sido sacada del agua y se encontraba inconsciente.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local de Toro, la Guardia Civil y un amplio dispositivo sanitario de Sacyl, integrado por un helicóptero medicalizado, una ambulancia de soporte vital básico y personal de Atención Primaria del centro de salud de la localidad.

Los sanitarios han realizado maniobras para intentar salvar la vida de la menor, pero finalmente solo han podido confirmar su fallecimiento en el lugar de los hechos. Por el momento, no han trascendido más datos sobre la identidad de la víctima, ni sobre las circunstancias en las que se produjo el suceso.

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Hace tan solo una semana teníamos nuevos registros de ahogamiento al norte de nuestro país: uno era en la playa de Orio, en Guipúzcoa, cuando un hombre de 39 años perdía la vida ahogado. Así lo comunicaba el Departamento vasco de Seguridad, y afirmaba que un grupo de surfistas que estaban en los aledaños, habían sacado al varón del agua.

Al lugar se desplazaron los sanitarios intentando reanimar a la víctima sin éxito, y solo pudieron certificar su fallecimiento.

Ese mismo día tenía lugar otro ahogamiento, pero esta vez ocurría en la playa del Coco, en Badalona, donde una mujer de 71 perdía la vida tras sufrir una parada cardiorrespiratoria. Según informaba el Ayuntamiento de la ciudad, cuando la mujer llegó a la arena ya se encontraba mal cuando se estaba bañando.

Los socorristas de la playa, que estaban en el momento del suceso, le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, que continuaron poco tiempo después, sin éxito los sanitarios del Servicio de Emergencias Médicas que acudieron al lugar.

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