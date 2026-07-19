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Unidad política en las gradas: Gobierno y oposición acompañarán a España en la final del Mundial

Alberto Núñez Feijóo no viajará a Nueva York, y verá el partido desde la plaza de Colón de Madrid.

Feijóo y Almeida celebrando un triunfo de España

Unidad política en las gradas: Gobierno y oposición acompañarán a España en la final del Mundial | @NunezFeijoo

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Marta Alarcón
Marta Alarcón
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La final del Mundial contará con una amplia representación institucional española en las gradas, en un gesto de apoyo unánime a la Selección nacional, en uno de los partidos más importantes de su historia.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará para presenciar el encuentro y estará acompañado por el vicepresidente y Ministro de Economía, Carlos Cuerpo, así como por la Ministra de Deportes, Milagros Tolón. La presencia del jefe del Ejecutivo busca mostrar el respaldo del Gobierno al combinado nacional en una cita decisiva.

Antes del encuentro, Sánchez ha querido destacar el juego "valiente" de 'La Roja' en una entrevista en El País, donde ha definido a la Selección como "una España que se conduce con humildad y respeto al adversario, y que confía en el talento colectivo para ganar y mostrarse al mundo como el país querido y respetado que es", y ha advertido que los 26 convocados para disputar la gran final de este domingo, "son los herederos de la filosofía con la que España aprendió a ganar hace 16 años".

La representación del PP en la final del Mundial

El apoyo a la selección también llegará desde la oposición. El Partido Popular estará representado por su portavoz, Borja Sémper, quien acudirá al estadio para seguir la final y animar al equipo español.

La coincidencia de representantes del Gobierno y de la principal fuerza de la oposición, refleja el carácter excepcional del acontecimiento, y la voluntad de trasladar una imagen de unidad institucional en torno a la Selección Española.

Feijóo verá el encuentro desde Colón

El que no viajará hasta Nueva York será el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha decidido ver la final en la plaza de Colón de Madrid, uno de los puntos donde se espera una gran concentración de aficionados. El que tampoco viajará a Estados Unidos será el líder de Vox, Santiago Abascal, que ha decidido ver la final rodeado de sus familiares desde su casa, y lejos de las concentraciones de seguidores.

Con miles de aficionados desplazados y millones de espectadores pendientes del encuentro, España buscará conquistar el título Mundial, arropada tanto por su afición como por una destacada representación de la clase política.

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