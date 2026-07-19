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Detienen en Murcia al presunto autor de un disparo con arma de fuego a una abogada de El Ejido (Almería)

Al sospechoso se le imputa una tentativa de homicidio agravado y amenazas graves, y ha sido detenido en un tren destino a Alicante.

Imagen de la comisaría del municipio almeriense de El Ejido

Imagen de la comisaría del municipio almeriense de El Ejido Europa Press

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Ruth Galvez
Publicado:

Este domingo 19 de julio, han detenido los efectivos de la Comisaría Provincial de Almería, en colaboración con la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Murcia, al presunto autor de un disparo con un arma de fuego de calibre 32 a una abogada en El Ejido ocurrido el miércoles como supuesta represalia, después de que la parte defendida por la letrada ganara un juicio contra él.

En un tren destino a Alicante, a las 17:50 horas, se ha detenido al presunto sospechoso, según fuentes próximas a la investigación a las que ha tenido acceso Europa Press. Estas expresan que han recurrido a los "últimos recursos tecnológicos" desde que se produjeron los hechos para capturar al "sujeto peligroso y armado".

La investigación continúa abierta, mientras que al autor del suceso se le imputa de tentativa de homicidio agravado y amenazas graves a su exempleado. También han destacado que "se han encontrado indicios probatorios de los ocho que se le imputan".

El pasado miércoles 15 de julio, el Servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió alrededor de las 9:30 horas una llamada que alertaba de que una mujer había recibido un disparo en la calle Granada del municipio, por eso se avisó a la Policía Local, la Policía Nacional y los servicios sanitarios.

Fuentes policiales han afirmado que la víctima permanece ingresada con un pronóstico reservado, y no como se rumoreaba al principio de que había sufrido lesiones leves.

El Colegio de la Abogacía de Almería ha declarado su "más firme y absoluta condena" por la agresión sufrida con un arma de fuego por una letrada y le ha trasladado su apoyo y acompañamiento institucional.

Tal y como ha informado la corporación en un comunicado, su Junta de Gobierno y su decano, Juan Luis de Aynat, desde el primer momento del suceso se han interesado por la evolución de la víctima, a quien han trasladado la solidaridad y el afecto de la abogacía almeriense.

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