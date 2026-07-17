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Encuentran el cadáver de un hombre de 70 años en un socavón en Valencia

La Policía Nacional investiga la causa de la muerte y las primeras pesquisas no apuntan a indicios de criminalidad. La autopsia determinará las causas del fallecimiento.

Coche de Policía Nacional en Valencia

Coche de Policía Nacional en Valencia Europa Press

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Manuel Pinardo
Publicado:

El cadáver de un hombre de unos 70 años de edad y cuya desaparición fue denunciada el pasado miércoles ha sido hallado este viernes en un socavón de un descampado en obras de la ciudad de València, según han indicado fuentes de la Policía Nacional.

La investigación ya se lleva a cabo y "de momento no hay indicios de criminalidad", si bien el resultado de la autopsia será el que determinará las causas exactas del fallecimiento, han precisado las mismas fuentes.

Al parecer, el hombre, de unos 70 años, se precipitó a un socavón de cierta altura, aunque no se sabe si cayó el mismo día de su desaparición o posteriormente, según han indicado desde la Policía.

Otro caso parecido en Valencia

Bomberos del Consorcio Provincial de Valencia informaron este pasado domingo del hallazgo del cuerpo sin vida del hombre de 66 años de edad, enfermo de demencia, que desapareció el pasado viernes en el municipio de Adaia.

El consorcio había movilizado un dispositivo con 4 BRIFO, una dotación de bomberos, un oficial, un sargento, un coordinador forestal, GERA con helicóptero MV6-R del Consorcio y dos unidades de bomberos forestales de GVA.

La búsqueda se había centrado en zonas agrícolas de Aldaia y han participado también medios del Ayuntamiento de València y de la ONG IAE, así como vecinos del municipio.

El hombre tenía 66 años, era vecino del Barrio del Cristo y sufría demencia, desapareció el pasado viernes y ha tenido en vilo a todos los efectivos que se han organizado en batidas para dar con su paradero.

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