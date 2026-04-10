El presunto asesino del menor de Villanueva de la Cañada lo sorprendió en el baño y lo mató a puñaladas

Este jueves se conocía la noticia del asesinato de David, un niño de 12 años de origen rumano asesinado en Villanueva de la Cañada, que ha conmocionado a todos los vecinos de la localidad madrileña. Hoy se ha averiguado que la víctima fue sorprendida por su agresor Julio, un joven de 23 años vecino de la localidad y que sufría trastornos mentales, en el aseo del centro culturalLa Despernada.

El fallecido conocía a su agresor y le consideraba "su amigo"

David acudía a clases de inglés en el centro cultural y consideraba "un amigo" al presunto agresor, que por su condición mental solía tratar con niños menores que él: "Siempre intentaba jugar con críos más pequeños", han explicado algunos vecinos de la zona.

El primer aviso lo dio una agente de la Policía Nacional de paisano, que alertó de lo sucedido a los servicios de emergencias avisando que había "un niño con múltiples heridas en un baño". Hechos que los sanitarios pudieron comprobar a su llegada al recinto, cuando se encontraron con el menor con numerosas heridas "compatibles con incisiones de arma blanca", muy probablemente un cuchillo, en cuello, tórax y espalda.

Los psicólogos que acudieron al lugar tuvieron que atender a los familiares de la víctima que acudieron desde una iglesia cercana "y también a la propia agente de policía que dio el aviso", ha confirmado Ester Armela, jefa de guardia del Summa 112.

El menor asesinado, con 12 años recién cumplidos, David, era de origen rumano aunque había nacido en la Comunidad de Madrid y residía con su familia en el cercano municipio de Brunete.

No obstante, frecuentaba la zona de Villanueva de la Cañada porque era alumno del colegio Santiago Apóstol, donde cursaba sexto de primaria, y jugaba en el equipo de fútbol 11 de la localidad.

La administración de Villanueva de la Cañada, volcada con David

Esta mañana de viernes se ha guardado un minuto de silencio frente al Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada. Además, el alcalde de Villanueva de la Cañada, Luis Manuel Partida Brunete, ha explicado que este jueves fue "el peor día de su vida como regidor", pese a llevar 47 años en el cargo.

Ha expresado que desde el consistorio se han puesto a disposición de los familiares de la víctima para "ayudar en todo lo que se pueda" y también ha confirmado que la familia del agresor "son vecinos de la localidad, que han sufrido muchos problemas durante los últimos años por la enfermedad del joven".

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