Desarticulan una organización criminal dedicada a explotar sexualmente a sus víctimas en un sótano de Móstoles

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal, dedicada, presuntamente, a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y a la prostitución coactiva en la localidad de Móstoles (Madrid).

La investigación policial que inició en octubre de 2025, tras la declaración de una de las víctimas por medio de una comunicación del Hospital Universitario de Villalba (Madrid), donde la mujer manifestó haber sido víctima de explotación sexual.

La operación se ha saldado con siete detenidos y la liberación de 18 mujeres víctimas de explotación sexual, durante las diligencias se intervinieron 10.000 euros en dinero en efectivo, diversas dosis de sustancias estupefacientes (cocaína y marihuana), así como documentación de interés, terminales telefónicos y equipos informáticos y fotográficos.

Un chalet usado como prostíbulo

Los cabecillas, integrado por mujeres de nacionalidad española, explotaban a las mujeres en situación de especial vulnerabilidad personal y económica, obligándolas a vestir de forma sugerente para ser fotografiadas y anunciar sus servicios en páginas web de contactos.

Las víctimas eran obligadas a dormir en el sótano, en literas y compartían un único baño bajo condiciones de hacinamiento. Además. permanecían vigiladas y grabadas de forma constante, mientras dormían y se cambiaban de ropa, teniendo que mantener la luz encendida toda la noche

Las mujeres no podían rechazar a sus clientes, teniendo que estar disponibles las 24 horas al día. Para salir del domicilio necesitaban autorización, disponiendo de un máximo de 2 horas diarias. Estaban obligadas a entregar el 50% de sus ganancias y el incumplimiento de las normas se castigaba con sanciones económicas, insultos, amenazas o la expulsión del inmueble con la consiguiente pérdida de la fianza abonada.

El procedimiento contaba con la ayuda de varios hombres

La colaboración de al menos dos hombres que trabajaban en turnos de 12 horas, se encargaban de editar las imágenes con programas de retoque fotográfico. La organización también gestionaba la adquisición y suministro de drogas, principalmente cocaína y potenciadores sexuales tanto para los clientes como para las mujeres explotadas.

Las responsables de la red criminal habían estructurado un entramado mercantil con al menos cuatro empresas identificativas, con el objetivo de ocultar la verdadera naturaleza de su actividad delictiva.

Varias de las 18 mujeres liberadas tras la actuación policial, han sido asistidas por organizaciones no gubernamentales especializadas en la atención a este tipo de víctimas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.