Cuatro hombres a prisión por dar una paliza a la pareja de la exnovia de uno de ellos

La policía Nacional ha detenido a cuatro hombres por dar una paliza a la pareja de la exnovia de uno de ellos en Palma, para quienes se ha decretado su ingreso en prisión provisional.

La agresión tuvo lugar sobre las 20:50 horas del miércoles pasado en la calle Manacor. Varios efectivos de la Policía Nacional recibieron numerosos avisos que alertaban de una pelea multitudinaria en la vía pública. Cuando los agentes se personaron en el lugar, observaron a un hombre ensangrentado en el suelo y una mujer a su lado que también sangraba.

Varios testigos explicaron que los cuatro hombres pegaron patadas y puñetazos a la víctima y que además dividieron los esfuerzos de agarrarlo mientras el resto le golpeaba. La víctima presentaba diversas lesiones como una posible rotura de nariz, le faltaban varias piezas dentales y cortes en la cabeza. Tras la agresión, el hombre fue trasladado en ambulancia a un centro hospitalario cercano.

El origen de la agresión: conflictos de una relación pasada

La mujer relató que uno de los agresores había sido su novio en el pasado y que había sufrido agresiones hasta que lo denunció y huyó a Mallorca. Contó que los hombres se abalanzaron sobre su pareja de forma violenta y, al intentar frenar la agresión, ella también recibió múltiples golpes.

La víctima indicó que uno de los atacantes portaba un cuchillo, mientras que otros testigos confirmaron que llegaron a levantar una espada. Los policías nacionales localizaron el arma en el lugar de los hechos. Otras patrullas llevaron a cabo búsquedas por la zona y así consiguieron interceptar a los cuatro agresores, que fueron reconocidos por los testigos.

Los agentes detuvieron a los sospechosos como presuntos autores de un delito de lesiones.Uno de ellos tenía una orden de alejamiento de la mujer, por lo que también fue arrestado por un delito de quebrantamiento. Los agresores también presentaban diversas lesiones y fueron trasladados a centros médicos.