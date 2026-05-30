Detenida una mujer tras apuñalar a su pareja con un cuchillo de cocina en Almería

La Policía Nacional ha detenido en Almería a una mujer tras herir con un cuchillo de cocina a su pareja sentimental en una vivienda situada en la avenida Cabo de Gata. A raíz de los hechos, se la acusa de un delito de malos tratos y lesiones. Según ha dado a conocer el cuerpo policial en una nota, la rápida y decidida actuación de los agentes que acudieron al lugar permitió contener una grave hemorragia mediante la práctica de un torniquete de emergencia. Esta rápida intervención resultó determinante para estabilizar a la víctima hasta la llegada de los servicios sanitarios.

Los hechos tuvieron lugar el pasado domingo, 17 de mayo, cuando varios indicativos del Grupo de Atención al Ciudadano fueron requeridos en un domicilio en el que, al parecer, se estaba produciendo un altercado con arma blanca. A su llegada, los agentes encontraron a un varón sangrando abundantemente por la pierna derecha, de modo que dos policías le practicaron un torniquete para cortar la hemorragia. Durante la asistencia, la víctima se encontraba en estado de shock y, aunque no perdió la consciencia, a raíz de la pérdida de sangre empezó a mostrarse aturdido y a decir incoherencias. Posteriormente, la víctima fue evacuada al Hospital Universitario Torrecárdenas, donde fue atendida de las lesiones sufridas. Una vez recibió el alta médica, decidió abandonar el domicilio, recoger sus pertenencias y regresar a su país de origen, poniendo distancia con la agresora.

Apuñaló a su pareja tras una discusión

La Policía ha precisado que la detenida, de nacionalidad venezolana, convivía en el domicilio con la víctima, con quien mantenía una relación sentimental desde hacía años. En el lugar de los hechos fue intervenido un cuchillo de cocina con mango de madera, presuntamente utilizado en la agresión.

La investigación se apoyó en la declaración directa de una testigo de los hechos, familiar de la víctima, quien manifestó que la noche anterior los involucrados habían salido de fiesta y que, al regresar al domicilio, la detenida se encontraba en estado ebrio. Según su testimonio, la discusión comenzó cuando la mujer bajó al patio de la vivienda de forma agresiva y se dirigió a su pareja, llegando inicialmente a coger un tenedor de la cocina. La testigo explicó que tuvo que intervenir para retirarle ese primer objeto y tratar de calmarla.

Sin embargo, poco después volvió a escuchar una nueva discusión y observó cómo la detenida sostenía un cuchillo entre las manos, y ante esta situación comenzó a gritar pidiendo auxilio, solicitando la presencia policial, hasta que la agresora siguió a la víctima por las escaleras y le clavó el arma blanca en la zona de la tibia.

Vecinos del inmueble confirmaron a los agentes que los altercados en la vivienda eran habituales y que, durante la mañana de los hechos, habían escuchado a un hombre gritar de forma reiterada "no me cortes, no me cortes", lo que reforzó la versión aportada por la testigo presencial.

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