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Declarado un incendio en una zona agrícola de Pozoblanco por el impacto de un rayo

El Plan Infoca ha movilizado a un grupo de bomberos forestales, un técnico de operaciones y un helicóptero semipesado para controlar las llamas, originadas por una tormenta seca.

Zona agrícola incendiada en Pozoblanco (Córdoba) a causa del impacto de un rayo

Zona agrícola incendiada en Pozoblanco (Córdoba) a causa del impacto de un rayoPLAN INFOCA (X)

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Paula V. Sisó
Publicado:

Efectivos del Plan Infoca trabajan este sábado por la tarde en la extinción de un incendio declarado en una zona agrícola del término municipal de Pozoblanco, en Córdoba, tras el impacto de un rayo.

Según han informado fuentes del dispositivo andaluz de prevención y extinción de incendios forestales, el fuego se ha originado a consecuencia de una tormenta seca registrada en la zona. Hasta el lugar se ha desplazado un grupo de bomberos forestales, acompañado por un técnico de operaciones.

Además, el Plan Infoca ha movilizado un helicóptero semipesado para apoyar las labores de extinción y tratar de sofocar las llamas en la zona agrícola afectada, situada en las proximidades de un área forestal.

Las mismas fuentes han señalado que las dotaciones han acudido "muy pronto" tras declararse el incendio y han explicado que en el punto del impacto "no hay mucha vegetación", por lo que, en principio, consideran que el fuego no revestirá excesiva gravedad.

Los trabajos continúan centrados en controlar el incendio y evitar que pueda propagarse hacia zonas cercanas con mayor presencia de vegetación.

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