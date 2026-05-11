La vecina que cuidó del bebé abandonado por una mujer en Málaga: "Me dijo que el padre había sido poseído por el demonio"

La Policía Nacional ha detenido en Málaga a una pareja, un hombre y una mujer de 25 y 23 años, respectivamente, acusados de un presunto delito de abandono y maltrato infantil después de que la madre dejara a su bebé de cuatro meses al cuidado de unas vecinas desconocidas durante la madrugada del viernes al sábado.

Los hechos ocurrieron en el barrio de El Molinillo, alrededor de la una de la madrugada. Según relatan las vecinas, la mujer llamó primero al timbre de Ana y, al no obtener respuesta, acudió a la puerta contigua, la vivienda de Susana, que ya se encontraba acostada. Susana observó por la mirilla a una mujer de espaldas y pensó que se trataba de una vecina. Al abrir la puerta comprobó que estaba descalza, muy nerviosa y con un bebé en brazos envuelto en una manta.

"Me dijo que el padre había sido poseído por el demonio y que quería hacerle daño al niño", explica Susana Pérez, quien no dudó en hacerse cargo del menor.

En ese momento sonó el porterillo. Eran agentes de la Policía Nacional que acudían al edificio alertados por otra vecina del bloque de enfrente, quien había escuchado gritos procedentes de la vivienda de la pareja. "Al bajar vimos al padre muy afectado y luego la Policía nos confirmó que estaba bajo los efectos de sustancias estupefacientes", relata Susana.

"El bebé venía desnudo, solo envuelto en una manta y con el pañal mal colocado. Cuando se lo cambiamos vimos que tenía toda la zona genital muy irritada, prácticamente en carne viva", explica la vecina, quien pidió a los agentes que subieran a la vivienda para recoger ropa y comida para el menor.

El inmueble se encontraba en un estado deplorable

Asimismo, los policías comprobaron el estado "deplorable" del inmueble y recogieron distintos enseres necesarios para el cuidado del bebé. "El chupete tenía la tetina negra y era demasiado grande para un bebé tan pequeño. Además, las tetinas de los biberones estaban cortadas con tijeras y tenían trozos de plástico a punto de desprenderse", añade Susana.

Ante la imposibilidad de alimentar correctamente al pequeño, los servicios sanitarios lo trasladaron al Hospital Materno Infantil de Málaga para someterlo a una evaluación médica. "Nos dijeron que el bebé estaba desnutrido y que su peso no era el normal para un niño de su edad", señala Susana, que describe la situación como "surrealista" y espera que el pequeño reciba la atención necesaria.

"El bebé era muy bueno, muy tranquilo. No lloró en ningún momento y nos sorprendió que no extrañara", añade.

La pareja, que pasó este domingo a disposición judicial, ha quedado en libertad con cargos acusada de un presunto delito de maltrato y abandono de menores. Mientras tanto, el bebé continúa bajo la protección de los servicios sociales.

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