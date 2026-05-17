La candidata del PSOE por Granada en las Elecciones de Andalucía 2026 vota en la mesa equivocada y obliga a invalidar una papeleta

Olga Manzano, candidata del PSOE en Granada, cometió este domingo un error al ejercer su derecho al voto en Cuevas del Campo. La socialista acudió a la Mesa 1 de la Casa de la Cultura, donde suele votar habitualmente, aunque en estas elecciones debía hacerlo en la Mesa 2. Los integrantes de la mesa detectaron la incidencia después de que introdujera el sobre en la urna.

Voto anulado al azar

La incidencia fue comunicada a la Junta Electoral, cuya jueza competente determinó que no podía volver a votar y que, además, debía anularse de forma aleatoria uno de los votos emitidos en la Mesa 1.

Tras esta decisión, el PSOE presentó un recurso al considerar que lo sucedido "no altera ni afecta al resultado total del municipio y que existen mecanismos suficientes para dejar constancia de la incidencia sin necesidad de invalidar ningún voto emitido".

"Que la reclamación del PSOE sea tenida en cuenta"

En el recurso registrado, el partido solicita que quede reflejado expresamente que Olga Manzano ejerció su derecho al voto en la Mesa 1 de la Casa de la Cultura de Cuevas del Campo.

José Antonio Carranza, coordinador de campaña del PSOE de Granada, explicó que Manzano votó en el mismo lugar de siempre y siguiendo las indicaciones establecidas en el procedimiento electoral.

"La incidencia detectada responde exclusivamente a una cuestión administrativa relacionada con la asignación de mesa dentro del mismo centro electoral, por lo que espera que la reclamación del PSOE sea tenida en cuenta", ha expresado.

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