Un hombre se quita la pulsera telemática y trata de agredir a su expareja en Pontevedra

Acababa de salir de prisión por una agresión anterior a la misma mujer. Hacía apenas unos días que había salido de la cárcel y el resultado pudo ser fatal.

Ocurrió en la localidad de As Neves, en Pontevedra, este miércoles por la mañana. Tras deshacerse del dispositivo telemático de control, la llamada pulsera antimaltrato, el agresor se dirigió directamente a casa de su ex pareja. La orden de alejamiento que tenía en vigor no lo detuvo. Iba armado con un cuchillo y con una intención clara: atacar a la que fue su mujer.

Su hija resultó herida al proteger a su madre

Fue una hija de ambos quien evitó lo que pudo acabar en tragedia. Se interpuso entre el agresor y su madre, y acabó herida por el arma que portaba el hombre. Por suerte, las heridas fueron leves, en términos físicos. Después de estos hechos, el hombre se dio a la fuga. Aunque causó destrozos también en la vivienda y en algunos vehículos.

La Guardia Civil se desplazó hasta el domicilio al saltar el aviso de que este maltratador se había quitado el dispositivo del sistema VioGén. Al llegar y comprobar la situación, rápidamente se inició un operativo de búsqueda para dar con él. Había dejado su coche en el lugar de los hechos y su huida fue a pie, por lo que era previsible que no tardaran demasiado en encontrarlo.

El agresor regresó por la noche a casa de su ex pareja

Finalmente, este hombre, de 53 años, fue detenido horas después en el lugar que, a priori, más extraño pudiera parecer: en las inmediaciones de la vivienda de la víctima. Allí regresó por la noche y fue detenido por la Guardia Civil en torno a las 23:30 horas.

La mujer se encuentra ahora bajo protección y el hombre permanece detenido, a la espera de pasar hoy mismo a disposición judicial.

Las autoridades recuerdan, si te encuentras en una situación de violencia: el teléfono 016 ofrece atención a víctimas de violencia de género las 24 horas, es gratuito y no deja huella en la factura. En caso de emergencia, llama al 112.

El agresor volvió a casa de la víctima y acabó detenido.

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