Efemérides de hoy 22 de mayo de 2026: ¿Qué pasó el 22 de mayo?

El 22 de mayo de 2015, Irlanda aprueba vía referéndum la reforma de su constitución para poder permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Los irlandeses salieron a las urnas para confirmar una realidad que ya estaba establecida en el resto del mundo, la lucha por los derechos de la comunidad LGTBIQ+ frente a la imposición heteronormativa en los poderes del Estado.

En el caso de Irlanda, los artículos 41.1 y 41.3 de la Constitución protegen a la “Familia” y el “Matrimonio”, pero su interpretación por organismos judiciales, como el Tribunal Supremo irlandés, entendían que estos términos se referían exclusivamente a la unión entre hombre y mujer.

Esto llevó a que el pueblo irlandés tuviera que decidir mediante sufragio la incorporación de una cuarta sección en el artículo 41: “El matrimonio se contraerá entre dos personas de acuerdo con la ley, sin distinción de sexo”. Con una participación del 60.52% del censo, el “SÍ” ganó por mayoría con 1.201.607 votos, mientras que el “NO” recibiría poco más de la mitad, 734.300 papeletas.

Un 22 de mayo, pero de 2010, el Inter de Milán vence al Bayern de Múnich por 2 a 0 en la final de la Liga de Campeones de la UEFA. Bajo la dirección de José Mourinho, el equipo italiano obtuvo su tercera Copa de Europa en una noche mágica bajo el cielo de Madrid.

El marcador del encuentro se abrió en el minuto 35, cuando tras un saque en largo del guardameta Julio César, Diego Milito dejó el balón de cabeza a Wesley Sneijder, para acto seguido realizar un desmarque.

El neerlandés comprendió a la perfección las intenciones de su compañero, realizando un pase que dejó solo ante el portero al nueve argentino. Milito no perdonó y acabó hundiendo el balón en el fondo de la red. El mismo Milito sentenciaría el partido tras inventarse una jugada que acabaría en gol. Mourinho se convirtió en el tercer entrenador en conseguir ganar la Champions League con dos equipos de fútbol distintos.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 22 de mayo y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 22 de mayo?

1911.- Se crea la Federación Cinológica Internacional, la mayor organización canina de carácter mundial.

1939.- Alemania e Italia firman el ‘Pacto de Acero’, alianza militar y política entre ambos países.

1975.- El Gobierno español reconoce el derecho a la huelga, de carácter restringido.

1980.- La empresa Namco lanza el videojuego Pac-Man (el Come Cocos en España).

1992.- La Asamblea General de la ONU admite como miembros a Eslovenia, Croacia y Bosnia-Herzegovina.

2003.- La ONU levanta el embargo económico a Irak y otorga un mandato indefinido a las fuerzas ocupantes hasta el establecimiento de un gobierno "representativo".

2004.- El príncipe Felipe y doña Leticia Ortiz contraen matrimonio en la catedral de la Almudena, en Madrid.

2017.- Un terrorista suicida mata a 22 personas durante un concierto de la cantante Ariana Grande, en el Manchester Arena.

2019.- El hispano-estadounidense Pablo Ibar es condenado a cadena perpetua tras la revisión de su condena de muerte.

2020.- La revista científica The Lancet publica las primeras pruebas de una vacuna china contra la COVID-19.

2023.- Irlanda impone una multa de 1.200 millones de euros a Meta, la mayor en la UE relacionada con la protección de datos.

¿Quién nació el 22 de mayo?

1813.- Richard Wagner, compositor alemán.

1859.- Arthur Conan Doyle, novelista escocés.

1924.- Charles Aznavour, cantante y actor francés de origen armenio.

1935.- Leonardo del Vecchio, empresario italiano.

1954.- Shuji Nakamura, ingeniero japonés, inventor del LED.

1970.- Guillermo Toledo, actor español.

1987.- Novak Djokovic, tenista serbio.

¿Quién murió el 22 de mayo?

1885.- Víctor Hugo, escritor francés.

1895.- Isaac Peral, marino e inventor español.

1931.- Ofelia Nieto, soprano española.

1976.- Oscar Natalio Bonavena ‘Ringo’, boxeador argentino.

1990.- Rocky Graziano, boxeador estadounidense.

2006.- Lilia Prado, actriz mexicana.

2019.- Eduardo Punset, divulgador científico español

¿Qué se celebra el 22 de mayo?

Hoy, 22 de mayo, se celebra el Día Internacional de la Diversidad Biológica.

Horóscopo del 22 de mayo

Los nacidos el 22 de mayo pertenecen al signo del zodiaco Géminis.

Santoral del 22 de mayo

Hoy, 22 de mayo, se celebra santa Quiteria.