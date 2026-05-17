Resultados de las Elecciones de Andalucía 2026 en la ciudad de Granada

Las elecciones al Parlamento de Andalucía del 17 de mayo de 2026 enfrentan a los principales referentes políticos de la comunidad.

El presidente en funciones, Juanma Moreno, vuelve a encabezar la lista del Partido Popular con la intención de revalidar el Gobierno.

En la ciudad de Granada, con el 70% escrutado, el PP gana las elecciones con más del 47% de los votos, ligeramente inferior que los resultados de 2022. En esta ciudad la segunda posición es para el PSOE, que consigue un 21% de los votos, mientras que Vox se queda con un 12% de los votos (muy similar a sus resultados en las anteriores elecciones en Andalucía). En Granada, las izquierdas quedan muy igualadas a esta hora, con Adelante Andalucía y Por Andalucía en el entorno del 7%.

En el gráfico que tienes a continuación podrás comprobar con más detalle los resultados de las elecciones de Andalucía en Granada.

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M ESCRUTINIO: 83,69% Actualizado a las: 22:34 Andalucía

Granada

Granada DATOS 2022 EN DISPUTA Partido Escaños % Votos PP - 48,04 51.081 PSOE-A - 20,78 22.095 VOX - 12,41 13.199 ADELANTE ANDALUCÍA - 7,41 7.886 PorA - 6,94 7.387 SALF - 1,71 1.820 PACMA - 0,5 540 ESCAÑOS EN BLANCO - 0,33 357 ANDALUCISTAS-PA - 0,23 253 MUNDO+JUSTO - 0,2 213 PCPA - 0,1 109 FE de las JONS - 0,09 103 JUFUDI - 0,09 101 PCTE - 0,07 83 NA - 0,05 60 IZAR - 0,04 46 Resumen del escrutinio: Participación: 69,73% +5.5 % Votos contabilizados: 107.044 83,69% Abstenciones: 46.466 30,26% Votos en blanco: 994 0,93% Votos nulos: 717 0,66%

Así quedaron las últimas elecciones de Andalucía del 2022 en la ciudad de Granada

El Partido Popular (PP), liderado por Juanma Moreno, fue la formación más votada con un 46,73% de los votos, un 19% más que en los anteriores comicios en la localidad granadina. Por otro lado, el PSOE de Juan Espadas consiguió la segunda posición con el 19,83% de los votos.

Vox se situó como tercera fuerza política con el 14,64% de los votos.

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