17M
Resultados de las Elecciones de Andalucía 2026 en la ciudad de Granada
Sigue en directo el recuento de votos y descubre qué partido logra la mayor representación en la ciudad de Granada.
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Las elecciones al Parlamento de Andalucía del 17 de mayo de 2026 enfrentan a los principales referentes políticos de la comunidad.
El presidente en funciones, Juanma Moreno, vuelve a encabezar la lista del Partido Popular con la intención de revalidar el Gobierno.
En la ciudad de Granada, con el 70% escrutado, el PP gana las elecciones con más del 47% de los votos, ligeramente inferior que los resultados de 2022. En esta ciudad la segunda posición es para el PSOE, que consigue un 21% de los votos, mientras que Vox se queda con un 12% de los votos (muy similar a sus resultados en las anteriores elecciones en Andalucía). En Granada, las izquierdas quedan muy igualadas a esta hora, con Adelante Andalucía y Por Andalucía en el entorno del 7%.
En el gráfico que tienes a continuación podrás comprobar con más detalle los resultados de las elecciones de Andalucía en Granada.
Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M
Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M
ESCRUTINIO: 83,69%
Actualizado a las: 22:34
Resultado de las elecciones en
|Partido
|Escaños
|%
|Votos
|PP
|-
|48,04
|51.081
|PSOE-A
|-
|20,78
|22.095
|VOX
|-
|12,41
|13.199
|ADELANTE ANDALUCÍA
|-
|7,41
|7.886
|PorA
|-
|6,94
|7.387
|SALF
|-
|1,71
|1.820
|PACMA
|-
|0,5
|540
|ESCAÑOS EN BLANCO
|-
|0,33
|357
|ANDALUCISTAS-PA
|-
|0,23
|253
|MUNDO+JUSTO
|-
|0,2
|213
|PCPA
|-
|0,1
|109
|FE de las JONS
|-
|0,09
|103
|JUFUDI
|-
|0,09
|101
|PCTE
|-
|0,07
|83
|NA
|-
|0,05
|60
|IZAR
|-
|0,04
|46
|Resumen del escrutinio:
|
Participación: 69,73%+5.5 %
|Votos contabilizados:
|107.044
|83,69%
|Abstenciones:
|46.466
|30,26%
|Votos en blanco:
|994
|0,93%
|Votos nulos:
|717
|0,66%
Resultado de las elecciones en
Así quedaron las últimas elecciones de Andalucía del 2022 en la ciudad de Granada
El Partido Popular (PP), liderado por Juanma Moreno, fue la formación más votada con un 46,73% de los votos, un 19% más que en los anteriores comicios en la localidad granadina. Por otro lado, el PSOE de Juan Espadas consiguió la segunda posición con el 19,83% de los votos.
Vox se situó como tercera fuerza política con el 14,64% de los votos.
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