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Resultados de las Elecciones de Andalucía 2026 en la ciudad de Granada

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Resultados de las Elecciones de Andaluc&iacute;a en la ciudad de Granada

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Las elecciones al Parlamento de Andalucía del 17 de mayo de 2026 enfrentan a los principales referentes políticos de la comunidad.

El presidente en funciones, Juanma Moreno, vuelve a encabezar la lista del Partido Popular con la intención de revalidar el Gobierno.

En la ciudad de Granada, con el 70% escrutado, el PP gana las elecciones con más del 47% de los votos, ligeramente inferior que los resultados de 2022. En esta ciudad la segunda posición es para el PSOE, que consigue un 21% de los votos, mientras que Vox se queda con un 12% de los votos (muy similar a sus resultados en las anteriores elecciones en Andalucía). En Granada, las izquierdas quedan muy igualadas a esta hora, con Adelante Andalucía y Por Andalucía en el entorno del 7%.

En el gráfico que tienes a continuación podrás comprobar con más detalle los resultados de las elecciones de Andalucía en Granada.

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M

ESCRUTINIO: 83,69%

Actualizado a las: 22:34

Resultado de las elecciones en

Huétor Vega Armilla Maracena Jun Pulianas Cájar Churriana de la Vega Cenes de la Vega La Zubia Ogíjares
DATOS
2022
EN DISPUTA
Partido Escaños % Votos
PP - 48,04 51.081
PSOE-A - 20,78 22.095
VOX - 12,41 13.199
ADELANTE ANDALUCÍA - 7,41 7.886
PorA - 6,94 7.387
SALF - 1,71 1.820
PACMA - 0,5 540
ESCAÑOS EN BLANCO - 0,33 357
ANDALUCISTAS-PA - 0,23 253
MUNDO+JUSTO - 0,2 213
PCPA - 0,1 109
FE de las JONS - 0,09 103
JUFUDI - 0,09 101
PCTE - 0,07 83
NA - 0,05 60
IZAR - 0,04 46
Tabla que contiene el resumen del escrutinio
Resumen del escrutinio:

Participación: 69,73%

+5.5 %
Votos contabilizados: 107.044 83,69%
Abstenciones: 46.466 30,26%
Votos en blanco: 994 0,93%
Votos nulos: 717 0,66%

Resultado de las elecciones en

Huétor Vega Armilla Maracena Jun Pulianas Cájar Churriana de la Vega Cenes de la Vega La Zubia Ogíjares

Así quedaron las últimas elecciones de Andalucía del 2022 en la ciudad de Granada

El Partido Popular (PP), liderado por Juanma Moreno, fue la formación más votada con un 46,73% de los votos, un 19% más que en los anteriores comicios en la localidad granadina. Por otro lado, el PSOE de Juan Espadas consiguió la segunda posición con el 19,83% de los votos.

Vox se situó como tercera fuerza política con el 14,64% de los votos.

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