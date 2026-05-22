Un terremoto de magnitud de 4,8 sacude varios municipios de Canarias

La red sísmica del Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado un terremoto de magnitud 4,8 en el Atlántico, a unos 61 kilómetros al norte de Las Palmas de Gran Canaria. Este seísmo se ha producido alrededor de las 9:50 horas, con epicentro en el mar y foco a 30 kilómetros de profundidad. Los primeros datos recopilados por el IGN indican que el terremoto ha sido "sentido" por la población, aunque aún no precisan en qué lugares de Canarias se ha percibido el temblor.

Las coordenadas donde se ha localizado el epicentro se encuentran unos 61 kilómetros al norte de Las Palmas de Gran Canaria, 105 kilómetros al nordeste de Santa Cruz de Tenerife y unos 117 kilómetros al oeste de la costa norte de Fuerteventura. Unos 35 minutos antes, concretamente a las 9:15 horas, se había producido otro seísmo de magnitud 2,1 entre Gran Canaria y Tenerife, en los fondos submarinos situados entre las dos islas.

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