Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Noticias hoy

Noticias de hoy, viernes 22 de mayo de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, viernes 22 de mayo de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, viernes 22 de mayo de 2026

Noticias de hoy, viernes 22 de mayo de 2026

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Este viernes viene encaminado por varios frentes abiertos tanto dentro como fuera de España, como el bloqueo de cuentas al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, el cambio de postura de Donald Trump sobre las tropas en Europa o la decisión que estudia el Supremo sobre la regularización extraordinaria de migrantes impulsada por el Gobierno.

El juez bloquea casi 500.000 euros de Zapatero

Este jueves, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias de Zapatero vinculadas a casi 500.000 euros recibidos entre 2020 y 2024 de la empresa Análisis Relevante, propiedad del empresario Julio Martínez. Éste habría actuado como intermediario en la trama liderada por Zapatero de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" relacionada con el rescate de Plus Ultra aprobado por el Gobierno durante la pandemia.

Trump enviará 5.000 soldados más a Polonia

Donald Trump vuelve a cambiar de postura sobre la presencia militar estadounidense en Europa. Después de amenazar con retirar tropas y congelar despliegues por sus diferencias con varios socios de la OTAN, el presidente de Estados Unidos ha anunciado ahora el envío de 5.000 soldados adicionales a Polonia. El anuncio llega días después de que el Pentágono hablara de un "retraso temporal" en ese despliegue Trump ha justificado la decisión por su buena relación con el nuevo presidente polaco, Karol Nawrocki.

El Supremo estudia suspender la regularización extraordinaria de migrantes

El Tribunal Supremo escucha este viernes las peticiones para paralizar cautelarmente la regularización extraordinaria de cerca de 500.000 migrantes aprobada por el Gobierno en abril. Entre quienes reclaman la suspensión están Vox, Hazte Oír y la Comunidad de Madrid, que consideran que la medida puede afectar a los servicios públicos y a la gestión administrativa de las autonomías.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Muere una niña de dos años tras pasar horas encerrada en el interior de un coche porque a su padre se le olvidó en Brión, A Coruña

(Foto de ARCHIVO)Coche de combustión, diésel, movilidadEUROPA PRESS20/03/2025

Publicidad

Sociedad

Noticias de hoy, viernes 22 de mayo de 2026

Noticias de hoy, viernes 22 de mayo de 2026

Efemérides de hoy 22 de mayo de 2026: ¿Qué pasó el 22 de mayo?

Efemérides de hoy 22 de mayo de 2026: ¿Qué pasó el 22 de mayo?

telefono-movil-volante-sancion-2016-01

Una llamada, la distracción que provocó el despiste del padre de la niña de 2 años muerta en Brión, Galicia

Protestas de profesores en la Comunidad Valenciana
Huelga Educación

250 directores de colegios valencianos, dispuestos a dimitir en apoyo a la huelga educativa

Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango
Muerte Isak Andic

Jonathan Andic quiere volver a declarar para desmontar el informe policial sobre la muerte de su padre

NO PUBLICAR: La brutal agresión a una menor en Lleida y una violencia cada vez más cruel: ¿Por qué aumentan los casos de acoso escolar?
ACOSO ESCOLAR

La brutal agresión a una menor en Lleida y una violencia cada vez más cruel: ¿Por qué aumentan los casos de acoso escolar?

La agresión a una joven de 14 años en Lleida ha reabierto el debate sobre el aumento de casos de acoso escolar y la violencia de los jóvenes. Marina Marroquí, educadora social, advierte que se debe a que nos encontramos en "una sociedad que premia la agresividad de forma automática", y plantea el protocolo que se debería seguir para evitar ese tipo de episodios.

Coche Policía Nacional
Robos

Cuatro mujeres agreden a un hombre que presuntamente intentó robarlas en Las Palmas

El joven habría intentado atracar a las chicas y robarles sus pertenencias, una situación a la que ellas reaccionaron de forma inmediata y acabaron reduciéndolo a base de golpes.

El helicóptero que ha evacuado al menor

Evacuado un niño de cinco años tras sufrir un ahogamiento en una piscina de Mogán

'3x3N'

Así es '3x3N', el videopodcast de Antena 3 Noticias

VÍDEO: Imágenes de la Guardia Civil del discurrir de las hermandades por los caminos

Cuenta atrás para el salto de la reja: comienzan a llegar las primeras hermandades al Rocío

Publicidad