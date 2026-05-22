Noticias de hoy, viernes 22 de mayo de 2026

Este viernes viene encaminado por varios frentes abiertos tanto dentro como fuera de España, como el bloqueo de cuentas al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, el cambio de postura de Donald Trump sobre las tropas en Europa o la decisión que estudia el Supremo sobre la regularización extraordinaria de migrantes impulsada por el Gobierno.

El juez bloquea casi 500.000 euros de Zapatero

Este jueves, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias de Zapatero vinculadas a casi 500.000 euros recibidos entre 2020 y 2024 de la empresa Análisis Relevante, propiedad del empresario Julio Martínez. Éste habría actuado como intermediario en la trama liderada por Zapatero de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" relacionada con el rescate de Plus Ultra aprobado por el Gobierno durante la pandemia.

Trump enviará 5.000 soldados más a Polonia

Donald Trump vuelve a cambiar de postura sobre la presencia militar estadounidense en Europa. Después de amenazar con retirar tropas y congelar despliegues por sus diferencias con varios socios de la OTAN, el presidente de Estados Unidos ha anunciado ahora el envío de 5.000 soldados adicionales a Polonia. El anuncio llega días después de que el Pentágono hablara de un "retraso temporal" en ese despliegue Trump ha justificado la decisión por su buena relación con el nuevo presidente polaco, Karol Nawrocki.

El Supremo estudia suspender la regularización extraordinaria de migrantes

El Tribunal Supremo escucha este viernes las peticiones para paralizar cautelarmente la regularización extraordinaria de cerca de 500.000 migrantes aprobada por el Gobierno en abril. Entre quienes reclaman la suspensión están Vox, Hazte Oír y la Comunidad de Madrid, que consideran que la medida puede afectar a los servicios públicos y a la gestión administrativa de las autonomías.

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