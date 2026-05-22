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La línea 6 de Metro de Madrid se ve interrumpida por "causas técnicas" durante casi 3 horas

Ya ha sido restablecida y el problema se comunicó a través de redes sociales.

Interior de un tren de Metro de Madrid

Interior de un tren de Metro de MadridEUROPAPRESS

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Lucía Hernández
Publicado:

Este viernes, a las 6.09 horas, el trayecto en la línea 6 de Metro de Madrid entre las estaciones de Usera y Pacífico se interrumpía en ambos sentidos, según publicó en X la misma red.

En el mensaje, explicaron que el corte de circulación entre ambas estaciones, una de las más utilizadas por los usuarios, se debía a "causas técnicas", y Metro de Madrid estimó en más de una hora el tiempo de solución de la incidencia para volver a recuperar el servicio.

Línea 10 cerrada hasta finales de año

Desde el 28 de marzo de este año, el tramo entre Nuevos Ministerios y Cuzco de la línea 10 ha sido interrumpido debido a las obras de remodelación y ampliación vinculadas al Estadio Santiago Bernabéu, donde se verán afectados túneles, estructuras y sistemas de la línea.

Las obras tienen el objetivo de mejorar la seguridad, la capacidad y la integración del transporte público con el nuevo estadio. Las estaciones afectadas son: Nuevos Ministerios, Santiago Bernabéu y Cuzco. Mientras, el resto del trayecto de la línea 10, desde Hospital Infante Sofía hasta Puerta del Sur, funcionará como siempre.

Tras el cierre, la EMT Madrid ha activado un servicio especial de autobuses gratuito para cubrir el tramo cerrado de la línea, que conecta Plaza de Castilla - Cuzco - Nuevos Ministerios. Estos autobuses estarán activos hasta que finalicen las obras para mantener la conexión en el eje del Paseo de la Castellana.

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