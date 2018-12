La Guardia Civil cree que Laura Luelmo murió la noche de su desaparición

Los primeros datos de la autopsia de Laura Luelmo revelaron que la joven habría muerto varios días después de su desaparición, lo que llevó a pensar que podría haber estado retenida por Bernardo Montoya. Sin embargo, la Guardia Civil cree que hay que esperar a los datos definitivos porque piensa que la joven no estuvo retenida.

Jesús Fustel, teniente coronel de la UCO aclara que la Guardia Civil nunca puso en riesgo la vida de Laura Luelmo y que al comienzo de la investigación los datos acerca de la posible implicación de Bernardo Montoya en el caso eran "prácticamente nulos hablando de datos objetivos".

"Teniendo en cuenta su historial delictivo, lo más probable es que no estuviera, en el caso de estar retenida, en su casa", indica Fustel, que asegura que lo lógico hubiera sido pensar que estaba retenida en otro lugar.

"El hecho de que la pudiera tener en su casa era improbable", señala Fustel, que subraya: "Los investigadores estamos seguros de que la noche del 12 al 13 Laura no estuvo en la casa del sospechoso".

Respecto a cuándo murió la joven, Fustel explica que la autopsia no ha finalizado y que los datos previos que existen pueden no corresponder con la realidad.

Preguntado sobre si creen que Laura murió la misma noche de su desaparición, Fustel cree que sí: "Creo que sí, por sus testimonios (de Montoya), por el lugar donde aparece, por la posición del cadáver".

Por su parte, el Coronel de la Guardia Civil de Huelva, Ezequiel Romero, subraya que según la posición del cadáver, no le cabe duda de que la joven no sufrió por la posición de sus piernas. "Si hubiera sufrido se hubiera encogido o hubiera hecho algo y no podría haber adoptado esa posición final", indica Romero.