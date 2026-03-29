Golpean y humillan a un joven en el Arboç, Barcelona: "Arrodíllate y bésame los pies"

Primero llegaron los empujones. Después, las bofetadas, las patadas y los insultos. Y, por último, la humillación. Eso es lo que ha tenido que soportar Izan, un joven con discapacidad de l'Arboç, en Barcelona, presuntamente a manos de varios jóvenes de su entorno.

La violencia empieza casi sin aviso, con empujones, insultos y bofetadas. Izan apenas puede hacer otra cosa que cubrirse e intentar aguantar. Frente a él están varios jóvenes. Uno de ellos le agrede, mientras otros se dedican a grabar la escena.

Las imágenes, que se han difundido por redes sociales, muestran una escena cada vez más tensa. El agresor se dirige a Izan con una actitud claramente intimidatoria, mientras este trata de protegerse de los golpes. En un momento dado le obliga a arrodillarse y a besarle el zapato. Izan, completamente atemorizado, accede. "Arrodíllate y bésame los pies", le exige el agresor, mientras le propina patadas y bofetadas y le reclama dinero.

Según ha relatado después el propio Izan, durante la agresión apenas podía pensar en otra cosa que no fuera resistir. "Me sentía como una mierda; en lo único en lo que pensaba era en protegerme", explica en una conversación con la plataforma FateClub, que ha podido hablar con él. El joven cuenta que intentó hacerse una "bola" para soportar los golpes y añade que le llegaron a pedir 40 euros.

El vídeo ha circulado por internet como la pólvora, a las pocas horas acumula ya miles de visualizaciones. También con las horas han comenzado a llegar las disculpas. Uno de los menores que grabó los hechos ha difundido otro vídeo en el que pide perdón por su actitud.

Disculpas de la madre de uno de los agresores

Después llegó una reacción poco frecuente en episodios de este tipo: la madre de uno de los agresores decidió pedir disculpas públicamente al chico y a su familia. También ha querido dejar claro que "se están tomando las medidas pertinentes para que esto no vuelva a pasar, así como las reprimendas que esta horrible situación requiere".

El otro joven que participó en la grabación y que, al parecer, convenció a la víctima para acudir al lugar donde sucedieron los hechos también ha pedido disculpas. Lo ha hecho después de pasar 48 horas bajo custodia policial y, según ha explicado, el dinero que le habían quitado a Izan ya ha sido devuelto. Pese a la gravedad de la agresión, la víctima no habla de sus agresores desde el odio. "Les tengo un mínimo de aprecio", afirma.

Crece el acoso escolar, impulsado por el ciberbullying y el uso de la IA

El caso de Izan vuelve a poner el foco sobre una realidad que sigue golpeando a muchos jóvenes: el acoso y la violencia entre iguales. El bullying continúa siendo una lacra social y, además, evoluciona con nuevas formas. Así lo recoge el VII Informe 'La opinión de los/as estudiantes', elaborado por las fundaciones Mutua Madrileña y ANAR a partir del testimonio de 8.781 alumnos y 355 profesores.

El estudio revela que en el último curso escolar han aumentado los casos de ciberbullying y también el uso de la inteligencia artificial para cometerlo. De hecho, la IA ya está presente en el 14,2% de las situaciones de ciberacoso entre escolares, con una mayor incidencia entre chicos (60%) que entre chicas (40%).

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