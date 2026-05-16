Detenida una pareja por usar a su bebé de nueve meses en estafas con billetes falsos en Barcelona

El pasado martes 5 de mayo, los Mossos d'Esquadra de la División de Investigación Criminal (DIC) detuvieron en Cardedeu (Barcelona) a un hombre de 32 años y a una mujer de 29 como presuntos autores de los delitos de estafa y falsificación de moneda. La investigación permitió averiguar que la pareja utilizaba a un bebé de nueve meses para distraer a comerciantes mientras colocaban billetes falsos de 50 euros en distintos municipios del área metropolitana de Barcelona.

Cambio en dinero legal

Los detenidos, que acumulaban una veintena de antecedentes, compraban diariamente cupones de lotería o artículos de escaso valor para recibir el cambio en dinero legal, según han informado los Mossos d'Esquadra.

La pareja actuaba en localidades como L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona y Mataró, donde repetían el mismo método de forma sistemática. Incluso llegaron a estafar en dos ocasiones consecutivas, el mismo día, a un mismo establecimiento, afectando finalmente a un total de 46 vendedores de lotería.

Despliegue de los agentes

Las autoridades elaboraron un mapa con los horarios y ubicaciones de los fraudes para reconstruir el recorrido de los sospechosos, ya que las víctimas no descubrían el engaño hasta que las entidades bancarias rechazaban los billetes falsos al ingresar la recaudación. La investigación permitió registrar la vivienda de la pareja e intervenir 56 billetes falsificados.

El dinero falso procedía, presuntamente, del mercado negro del sur de Italia y pertenecía a la nueva serie Europa del euro, cuyas marcas táctiles habían sido imitadas. El Banco Central Europeo considera este tipo de falsificaciones especialmente peligrosas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.