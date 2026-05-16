Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Barcelona

Detenida una pareja por usar a su bebé de nueve meses en estafas con billetes falsos en Barcelona

Los acusados utilizaban al bebé para distraer a comerciantes mientras colocaban billetes falsos.

Imagen de archivo de Mossos d'Esquadra

Imagen de archivo de Mossos d'EsquadraEUROPAPRESS

Publicidad

Lucía Hernández
Publicado:

El pasado martes 5 de mayo, los Mossos d'Esquadra de la División de Investigación Criminal (DIC) detuvieron en Cardedeu (Barcelona) a un hombre de 32 años y a una mujer de 29 como presuntos autores de los delitos de estafa y falsificación de moneda. La investigación permitió averiguar que la pareja utilizaba a un bebé de nueve meses para distraer a comerciantes mientras colocaban billetes falsos de 50 euros en distintos municipios del área metropolitana de Barcelona.

Cambio en dinero legal

Los detenidos, que acumulaban una veintena de antecedentes, compraban diariamente cupones de lotería o artículos de escaso valor para recibir el cambio en dinero legal, según han informado los Mossos d'Esquadra.

La pareja actuaba en localidades como L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona y Mataró, donde repetían el mismo método de forma sistemática. Incluso llegaron a estafar en dos ocasiones consecutivas, el mismo día, a un mismo establecimiento, afectando finalmente a un total de 46 vendedores de lotería.

Despliegue de los agentes

Las autoridades elaboraron un mapa con los horarios y ubicaciones de los fraudes para reconstruir el recorrido de los sospechosos, ya que las víctimas no descubrían el engaño hasta que las entidades bancarias rechazaban los billetes falsos al ingresar la recaudación. La investigación permitió registrar la vivienda de la pareja e intervenir 56 billetes falsificados.

El dinero falso procedía, presuntamente, del mercado negro del sur de Italia y pertenecía a la nueva serie Europa del euro, cuyas marcas táctiles habían sido imitadas. El Banco Central Europeo considera este tipo de falsificaciones especialmente peligrosas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Una patrullera de Aduanas es embestida por una narcolancha durante una persecución en Almería

Imagen de la Patrullera de Aduanas tras ser embestida por una narcolancha en Almería

Publicidad

Sociedad

Imagen de archivo de Mossos d'Esquadra

Detenida una pareja por usar a su bebé de nueve meses en estafas con billetes falsos en Barcelona

Doce personas han sido detenidas por robo de relojes de alta gama en España.

Doce detenidos en Nápoles por robo de relojes de lujo en zonas turísticas de España

Noticias de hoy, jueves 26 de marzo de 2026

Noticias de hoy, sábado 16 de mayo de 2026

Imagen de archivo de la Guardia Civil
VALENCIA

Investigan a un fisioterapeuta por agresión sexual a una menor de 13 años en Valencia

Cuartel de la Guardia Civil de Dolores, Alicante
Allicante

Hallan muertos a un guardia civil, su mujer y su hijo en Dolores, Alicante

Un vehículo de los Mossos d'Esquadra.
AGRESIÓN SEXUAL

Detenidos tres policías canadienses por una agresión sexual a una prostituta en un taxi en Barcelona

Uno de los detenidos le hizo tocamientos a la mujer y otro la golpeó en la cara

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
TSJA

El TSJA confirma siete años de cárcel para un profesor de kárate por abusar de una alumna menor

Ratificada la condena a un hombre de 70 años por abusar de una alumna de kárate desde que tenía 16 años

Imagen de archivo de la Guardia Civil

Muere en Sevilla un hombre al caerle encima un camión mientras lo reparaba

Imagen de archivo de la Policía Nacional

Detenida una pareja por agredir de forma continuada a sus hijos menores de edad en Palma de Mallorca

Crucero "Ambition"

El crucero 'Ambition', afectado por un brote de norovirus, atraca en A Coruña

Publicidad