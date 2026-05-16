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Los narcotraficantes atacan por mar y tierra con total impunidad

Francisco García del sindicato CSIF, de la Agencia Tributaria, se pregunta qué podemos hacer y reclama más armas disuasorias.

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Los narcotraficantes atacan por mar y tierra con total impunidad | Antena3.com

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Ainhoa Lujambio
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El último ataque de los narcos, esta vez a los agentes de aduanas en las costas de Almería. A 80 millas, unos 130m kilómetros. En este punto detectaron seis narcolanchas. Cuando la patrullera de aduanas, modelo Audaz, de gran potencia para perseguir a las narcolanchas, se acerca las embarcaciones, éstas huyen. Todas, menos una que está averiada. Los agentes se colocan de costado, en paralelo, piden a los narcos que vayan a proa y les dicen que están detenidos.

Volvieron a por los detenidos

En ese momento aparece otra narcolancha se mete entre los detenidos y la "Audaz", revienta un cristal por la propia presión. Los narcos saltan a la lancha y se los llevan. Esta es la manera que tienen los narcotraficantes de actuar y no es nuevo. Denuncian los agentes, que lo de menos es una ventana rota, eso puede ocurrir en cualquier maniobra, lo grave es la total impunidad con la que se enfrentan a ellos. "¿Qué podemos hacer?" se pregunta, Francisco García del sindicato CSIF, de la Agencia Tributaria, "¿disparar indiscriminadamente contra ellos?", necesitamos armas disuasorias, que en este caso concreto de Almería, podrían haber evitado que se llevaran a los detenidos.

Sin chalecos antibalas en la Policía

La portavoz de JUPOL, Laura García, también se queja de la falta de medios. Enseña como prueba la factura de su chaleco antibalas, que se compró cuando salió de la Academia de Ávila. Eso fue hace 17 años y nada ha cambiado, asegura. Los recién licenciados siguen comprando su propio chaleco.

Barbate dos años y medio después: todo sigue igual

Los Guardia Civiles, que sobrevivieron en ataque de varias narcolanchas en Barbate en febrero de 2024, todavía no han recibido la medalla roja al mérito, que les corresponde por sus actos aquella noche. Además del riesgo que corrieron, tuvieron que regresar a recoger el cuerpo de uno de los agentes fallecidos, que cayó al agua. Ese es un acto de heroicidad, que se premia con este reconocimiento. La medalla, dotada de una cuantía económica, les serviría también de pequeña ayuda para su pensión. Los dos supervivientes siguen de baja, con tratamiento psicológica, que se costean ellos, y sin que nadie vele por su recuperación. Es lo que asegura, Sara Medina, una de las mujeres de guardia civil de la Asociación Nuestro Corazón por Bandera. Insiste Sara, en que, los supervivientes de Barbate han revivido su tragedia con la reciente muerte de sus compañeros en Huelva, Jerónimo y Germán.

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