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35.000 personas defienden la educación pública valenciana en su quinto día de huelga

Sindicatos y Conselleria retoman la negociación el lunes con la subida salarial como escollo.

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Sindicatos y Conselleria retoman la negociación el lunes | Antena 3 Noticias

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Carlos Villán
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Pasaban unos minutos de las 12 del mediodía cuando un cortejo fúnebre, organizado por los docentes del IES Benicalap, comenzaba la manifestación. La 'performance' representaba con ataúdes y docentes vestido de luto riguroso la muerte de la educación pública. La marcha, convocada por los sindicatos STEPV, CSIF, CCOO y UGT, con el apoyo de ANPE, ha reunido a 35 mil personas, según la estimación hecha por la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana.

La marea de profesores y familias ha defendido el papel de la educación pública en las calles del centro de Valencia en su quinto día de huelga indefinida. Según los datos de seguimiento de este viernes a las 13h, la Conselleria de Educación valenciana ha informado de que la huelga ha sido secundada por algo más de un 35 por ciento de los docentes. Una cifra que hace repuntar la participación, que había bajado ligeramente con respecto al primer día del paro indefinido.

La marcha ha recorrido desde la plaza de San Agustín hasta el Ayuntamiento de Valencia. Al inicio de la convocatoria, los sindicatos organizadores han explicado sus reivindicaciones tras la reunión que mantuvieron el jueves con la Conselleria y que acabó sin acuerdo. El Gobierno Valenciano sacó del debate la petición de subida salarial y los sindicatos consideraron insuficiente el preacuerdo presentado en la mesa.

"La manifestación es un grito a la Conselleria de Educación para decir que el preacuerdo que pusieron sobre la mesa no lo queremos", ha explicado Marc Candela, coordinador de acción sindical del STEPV.

La manifestación ha contado con participantes de las comunidades educativas de la práctica totalidad de los comarcas valencianas. En la ciudad de Valencia se han organizado seis columnas de docentes que han llegado al inicio del recorrido caminando desde distintos barrios de todo el municipio.

La marcha representa un pulso de los docentes antes de reunirse de nuevo con Educación el próximo lunes a las 16h. Xelo Valls, de CCOOPV Educació, ha reclamado a la Conselleria que escuche lo que dice la calle. “Pedimos dignidad en las condiciones laborales, pero también en las condiciones salariales. No entendemos que haya caído del borrador de preacuerdo el salario, en todos los trabajos el sueldo es lo que indica la dignidad”, ha explicado.

Los docentes valencianos reclaman una subida salarial, modificación en los ratios, en el número de alumnos que debe gestionar cada profesor dentro de un aula, y simplificación de la burocracia interna, entre otras propuestas. De momento, el gran escollo es la negociación de la subida salarial, tras dejarla fuera del borrador el departamento de educación.

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