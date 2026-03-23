Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Agresión Tránsfoba

Miss Trans Zamora recibe una paliza grupal con botellazos y patadas al grito de "travelo de mierda"

La mujer transexual ha sufrido una "brutal agresión tránsfoba" por un grupo de entre 8 y 10 personas con botellazos y patadas en la cara.

Miss Trans Zamora

Miss Trans ZamoraEFE

Publicidad

Anna Martín
Publicado:

Bianca Lizbeth Fernández, actual Miss Benavente y Miss Trans Zamora, sufrió el pasado sábado por la noche, en La Bañeza (León) una paliza por un grupo de entre ocho y diez personas, a la vez que recibía insultos homófobos y tránsfobos, como "travelo de mierda", según ha denunciado la víctima en redes sociales y también ante la Guardia Civil en Benavente (Zamora).

La víctima, intentó ir al baño en un pub y un grupo de mujeres la increparon diciéndole que no podía entrar en el mismo baño que ellas porque "era un hombre" y profiriendo insultos homófobos. Bianca se encerró en el baño y, al salir y abandonar el local, se le echaron encima un grupo de varias personas que le propinaron una "brutal paliza con botellazos y patadas en la cara", por las que sufrió "múltiples contusiones y una brecha en un parpado que casi le ocasiona la pérdida de un ojo".

La mujer agredida ha recibido el apoyo por redes sociales de otras concursantes que competirán en Miss Trans España. Del mismo modo, la Plataforma Trans, ha expresado en un comunicado su más "enérgica condena ante la brutal agresión tránsfoba" que ha sufrido esta víctima, y ha subrayado que ha sido "un ataque de extrema violencia en el que casi pierde la vida".

La mujer, natural de la localidad zamorana Benavente, tiene signos visibles en la cara y estuvo a punto de perder un ojo a raíz de la agresión sufrida, según han informado este lunes fuentes de la Guardia Civil.

Desde la Federación Plataforma Trans han subrayado que este tipo de agresiones no son hechos aislados, sino consecuencia de un clima creciente de odio y señalamiento hacia las personas LGTBIQ+ y en especial hacia las personas trans, que pone en riesgo la vida y la integridad de muchas de ellas. Mar Cambrollé, la presidenta de la plataforma ha pedido "actuaciones urgentes" para localizar a los agresores y su puesta a poder judicial.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Detienen a los padres de un bebé recién nacido por maltrato y agresión sexual en Barcelona

Fachada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Publicidad

Sociedad

Gimnasio de Santiago de Compostela

Un gimnasio compostelano para entrenar cuerpo y conciencia: "En el contexto político que vivimos, esta fórmula es necesaria"

Miss Trans Zamora

Miss Trans Zamora recibe una paliza grupal con botellazos y patadas al grito de "travelo de mierda"

Antena 3 Noticias

Los vecinos cuentan que el hombre que asesinó a su hija de 3 años en Torrevieja había amenazado a la madre por rehacer su vida: "Era muy obsesivo"

Camiones en área de servicio.
Atropello mortal

Un camionero atropella mortalmente a otro tras robarle gasoil en Alfajarín, Zaragoza

Detenidas tres personas por homicidio en grado de tentativa por la agresión a una mujer en Sevilla la Nueva
Agresión

El marido y los dos sicarios que habría contratado, los detenidos por quemar a la mujer en Sevilla la Nueva

Fachada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
MALTRATO INFANTIL

Detienen a los padres de un bebé recién nacido por maltrato y agresión sexual en Barcelona

Los padres se encuentran en prisión provisional acusados de maltrato habitual, lesiones muy graves y agresión sexual.

Hallado muerto el senderista buscado por un operativo de rescate en Arredondo
Cantabria

Hallan el cadáver del senderista bilbaíno desaparecido el sábado mientras hacía una ruta en Arredondo, Cantabria

Un agente del Medio Natural que participaba en el operativo de búsqueda fue quién encontró el cuerpo del hombre de 53 años.

Noticias de hoy, domingo 7 de diciembre de 2025

Noticias de hoy, lunes 23 de marzo de 2026

Cofradía de Sagunto

Los hombres de la Cofradía de Sagunto rechazan la participación de las mujeres en las procesiones de Semana Santa

Primer encuentro entre el papa emérito Benedicto XVI y el papa Francisco

Efemérides de hoy 23 de marzo de 2026: ¿Qué pasó el 23 de marzo?

Publicidad