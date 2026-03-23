Miss Trans Zamora recibe una paliza grupal con botellazos y patadas al grito de "travelo de mierda"

Bianca Lizbeth Fernández, actual Miss Benavente y Miss Trans Zamora, sufrió el pasado sábado por la noche, en La Bañeza (León) una paliza por un grupo de entre ocho y diez personas, a la vez que recibía insultos homófobos y tránsfobos, como "travelo de mierda", según ha denunciado la víctima en redes sociales y también ante la Guardia Civil en Benavente (Zamora).

La víctima, intentó ir al baño en un pub y un grupo de mujeres la increparon diciéndole que no podía entrar en el mismo baño que ellas porque "era un hombre" y profiriendo insultos homófobos. Bianca se encerró en el baño y, al salir y abandonar el local, se le echaron encima un grupo de varias personas que le propinaron una "brutal paliza con botellazos y patadas en la cara", por las que sufrió "múltiples contusiones y una brecha en un parpado que casi le ocasiona la pérdida de un ojo".

La mujer agredida ha recibido el apoyo por redes sociales de otras concursantes que competirán en Miss Trans España. Del mismo modo, la Plataforma Trans, ha expresado en un comunicado su más "enérgica condena ante la brutal agresión tránsfoba" que ha sufrido esta víctima, y ha subrayado que ha sido "un ataque de extrema violencia en el que casi pierde la vida".

La mujer, natural de la localidad zamorana Benavente, tiene signos visibles en la cara y estuvo a punto de perder un ojo a raíz de la agresión sufrida, según han informado este lunes fuentes de la Guardia Civil.

Desde la Federación Plataforma Trans han subrayado que este tipo de agresiones no son hechos aislados, sino consecuencia de un clima creciente de odio y señalamiento hacia las personas LGTBIQ+ y en especial hacia las personas trans, que pone en riesgo la vida y la integridad de muchas de ellas. Mar Cambrollé, la presidenta de la plataforma ha pedido "actuaciones urgentes" para localizar a los agresores y su puesta a poder judicial.

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