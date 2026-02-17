La policía examina la tablet y el móvil de Ángela, la joven que se suicidó en Benalmádena, para comprobar si sufría bullying

La Policía Nacional continúa investigando las circunstancias que rodean la muerte de Ángela, la menor de 14 años que se quitó la vida el pasado fin de semana en Benalmádena (Málaga). Según ha podido confirmar Antena 3 Noticias, los investigadores siguen "varias líneas" de trabajo y una de ellas es el análisis del teléfono móvil y la tablet de la adolescente.

La información que guardan estos dispositivos podría ser clave para determinar si Ángela sufría bulling, como aseguran sus padres. No solo dentro del centro educativo sino fuera, a través de redes sociales. Por eso, una de las ramas de la investigación se centra en analizar las conversaciones y los archivos de la adolescente y ver si pueden esclarecer el suceso.

En el IES Benalmádena las banderas ondean a media asta y se ha montado un altar improvisado con flores y mensajes de cariño de sus compañeros. Ángela cursaba 3º de ESO, era buena estudiante y delegada de su clase. Desde el centro no han hecho, de momento, declaraciones.

La Junta no descarta una situación de ciberacoso

La delegación de educación ha señalado que se está recabando toda la información de la situación de la alumna y que, cuando se disponga, informaran sobre ello. La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha insistido este martes en que lo que se sabe hasta ahora es que "no teníamos constancia de que hubiera una denuncia de la familia de que hubiera una posible situación de acoso en el centro".

Sin embargo, ha añadido la consejera que no descarta "que pudiera producirse una situación de ciberacoso, porque está pasando no en los centros educativos, sino en la sociedad".

Castillo ha trasladado condolencias a la familia de la joven y ha insistido en que "cosas como ésta no deberían pasar y para nosotros es muy triste", ha señalado, reiterando que donde estudiaba la menor "es un centro que tenía abierto otros protocolos de conducta autolítica, tenía abierto otros protocolos de acoso, pero no en el caso de Ángela porque no teníamos ese conocimiento hasta donde hemos llegado".

